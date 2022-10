En los bomberos solo hay gordos durmiendo todo el día: alcalde de Bucaramanga

En su tradicional Facebook Live, el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, tildó a los Bomberos de Bucaramanga como “una mano de gordos y barrigones que se la pasan durmiendo todo el día”.



La discusión se dio porque un ciudadano le preguntó al mandatario por varias vallas publicitarias que estarían en lugares prohibidos. Hernández primero llamó a la secretaria del Interior, Alba Azucena, a quien le reclamó por presunta negligencia para quitar esos elementos publicitarios por una falta en el curso de alturas.

Posteriormente llamó al director de los Bomberos de Bucaramanga, Diego Orlando Rodríguez, a quien le reclamó por el peso de los bomberos quienes no podrían subir a lugares altos por la falta de ese curso.



“Puros gordos, cómo se suben a una escalera todos esos gordos”, dijo en una primera oportunidad.



Luego, reiteró el trato despectivo: “Diego, tenemos que retirar unas vallas por orden de un juez, me dice Alba Azucena que usted no las retiraba porque tenía una tanda de barrigones y gordos que no eran capaces de subirse ni al taburete”.



La frase no le cayó bien al director, quien refutó al mandatario local. Sin embargo, el alcalde enfatizó que los bomberos “despiertan a los muertos con los ronquidos”.



Pero no es la primera vez que el alcalde de Bucaramanga trata despectivamente a las personas con sobrepeso. En días pasados, el mandatario, en medio de risas le dijo al periodista local Jesús Carrero que bajara la barriga, cuando este lo cuestionó sobre un tema regional.

