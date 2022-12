Entregar $47.0000 millones a la CDMB es una idiotez: Rodolfo Hernández

El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández rechazó y cuestionó al actual mandatario, Juan Carlos Cárdenas, por el giro de $47.000 millones a la CDMB, por concepto de la sobretasa ambiental.

“Uno tiene que ser muy idiota para entregarlo, ¿por qué lo entrega?, ¿A cambio de qué?, eso es un misterio y fuera de eso no pidió que nos quitarán, para Bucaramanga, la restricción de intervenir los cerros orientales, es una idiotez”, aseguró el exalcalde en su último Facebook Live.

Publicidad

El acuerdo entre la CDMB y la Alcaldía de Bucaramanga se firmó para evitar seguir con el enfrentamiento jurídico que llevaba más de 8 años y que de seguir terminaría afectando a las dos partes involucradas dice uno de los apartes del acuerdo firmado entre el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas y el director de la CDMB, Juan Carlos Reyes.

“El alcalde les entregó 47.000 millones de pesos, a mí también me dijeron ese cuento, y el Procurador me dijo tiene que entregar o lo sanciono, y le dije, ¡sancióneme, sancióneme! pero no entrego y ahí viene Fabián Oviedo, que fue y negoció con Didier que es el rey de la Corporación”, agregó Hernández.

Publicidad

El alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, no se ha pronunciado sobre esta acusación en su contra de Rodolfo Hernández.

Publicidad