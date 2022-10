¿Es imbatible Claudia López en carrera a la Alcaldía de Bogotá? Análisis de Encuesta Invamer

La candidata del partido Alianza Verde a la Alcaldía de Bogotá, Claudia López, lidera, de lejos, la intención de voto para las elecciones del próximo mes de octubre, según la más reciente encuesta Invamer, realizada para BLU Radio, Noticias Caracol y Semana.



López, alcanza un 45.9%, seguida de Carlos Fernando Galán, con 16,1%; Luis Eduardo Garzón, 8,8%, y Ángela Garzón, 8,2%.



Al respecto, Martín Orozco, gerente de Invamer, dijo que, comparada con esta misma época, no había en elecciones anteriores un candidato tan fuerte como la exsenadora de la República.



Por su parte, Aurelio Suárez considera que los acuerdos programáticos podrían definir el rumbo de las campañas políticas y que todo depende de si Hollman Morris, por ejemplo, pueda unirse a la candidata de la Alianza Verde o no.



Mientras tanto, Nicolás Uribe opinó que esta es una encuesta que mide la opinión sobre los candidatos, pero es importante identificar en dónde está la maquinaria política.



“¿Claudia López va a tener o no la maquinaria del petrismo? ¿Petro va a abandonar a Jorge Rojas y a Hollman Morris y se va con ella?”, explicó.



Al respecto, Martín Orozco dijo que en las elecciones para alcaldes el voto de opinión es más importante que las maquinarias políticas, posición que comparte el panelista Héctor Riveros.



“Las maquinarias no tienen incidencia en la elección de alcalde. Las organizaciones políticas en Bogotá se han venido a menos y, además, la gente cada vez es más independiente para Bogotá.



Lucho Garzón, tal vez, prefiera adherir a Carlos Fernando Galán y no a Claudia López, pero el 8% de su intención de voto se va no para donde él diga, sino para donde la gente quiera”, dijo Riveros.



Escuche en el siguiente audio el análisis completo:





Estos son los resultados de la encuesta para los demás candidatos:



Miguel Uribe: 5,2%



Hollman Morris: 5,0%



Ángela María Robledo: 3.2%



Jorge Rojas: 1,7%



Luis Ernesto Gómez: 1.5%



Celio Nieves: 0,6%



María Andrea Nieto: 0,2%



Voto en blanco: 3,6%