Es una irresponsabilidad por parte de Petro: Carlos Meisel por desplante en reunión sobre energía

El senador del Centro Democrático Carlos Meisel habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre lo que para muchos es un desplante mutuo que habría entre el Gobierno nacional y un grupo de gobernadores y alcaldes que piden una solución para lastarifas de energía.

Meisel se refirió a lo que pasó la semana pasada y fue la reunión con el presidente Petro para discutir las tarifas de energía y que la misma fue cancelada por el mandatario ante la inasistencia de varios mandatarios.

Para el senador, este hecho fue un acto de "irresponsabilidad" por parte del presidente Gustavo Petro.

"No lo calificaría como un desplante mutuo, porque el presidente Petro ofreció un cronograma de trabajo. Incluso, nosotros, desde la oposición, le dijimos que lo íbamos a cumplir porque vamos a priorizar el dolor de la gente en el Caribe por encima de cualquier diferencia política. Nosotros veníamos cumpliendo el cronograma y el presidente simplemente tomó la decisión de no ir el viernes a comunicar los supuestos avances que iba a comunicar. En la reunión estaban congresistas, gobernadores de dos departamentos, tanto Atlántico como Bolívar. Estaba el alcalde de Cartagena, que es la segunda persona más importante de Caribe. Eso es una total irresponsabilidad por parte del presidente de la República", afirmó Meisel en Mañanas Blu.

Sobre la inasistencia de varios mandatarios

"Yo no puedo responder por los alcaldes que no fueron, pero sí había personalidades con las cuales el presidente perfectamente podía hacer la reunión y anunciar los famosos avances. Esa es mi apreciación sobre el tema y me mantengo en ella", aseveró.

El ministro de Minas, por su parte, convoco a una cumbre energética después de la Semana Santa con el propósito de buscar soluciones al tema tarifario en el Caribe, sin embargo, hay algunos mandatarios, como es el caso del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, que expresaron su preocupación a que este tema lo estén vinculando a la constituyente.

Ante esto, Meisel calificó como "grave" que se aprovechen estos espacios para, supuestamente, promover una constituyente.

"Eso fue bastante grave, porque si lo escuchamos de la boca del ministro, vincular las tarifas de energía a este famoso proceso que es la constituyente, mí es otra cortina de humo del gobierno. Además de grave, yo lo veo bajo, porque es vincular lo doloroso que es para el Caribe que se encuentra asfixiado cada vez que llega el recibo de la energía. El Caribe no se merece esto y la gente lo que quiere es soluciones y que le hablen con claridad de qué puede hacer el Gobierno y qué está pensando hacer", indicó el congresista.

¿Cuál es el paso a seguir de la bancada costeña respecto a las tarifas de energía?

"Nosotros vamos a seguir insistiendo a cualquier posibilidad que dé el Gobierno en este tema. Lo peor es abandonar la discusión y sentarse a esperar una solución. Tenemos que salir a buscarla y se le han hecho varias propuestas al Gobierno", finalizó.

Escuche la entrevista aquí: