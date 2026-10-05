Excongresista Miguel Polo Polo afirma que no recibió instrucción de pedir apoyo a Yahir Acuña

El exrepresentante a la Cámara, Miguel Polo Polo, aclaró detalles frente a un comentario del alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña, sobre la época de campaña electoral presidencial en Sucre.

Según el mandatario municipal, fue buscado por Polo Polo y el padre del presidente, Abelardo De La Espriella Juris. Esa mínima mención generó preguntas sobre en calidad de qué se habría acercado el excongresista. Por eso, Polo Polo dejó claro que conoce hace varios años a Acuña, por otras causas, como que son nativos del mismo departamento y que no recibió instrucción de pedir apoyo político.

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Afirmó que jamás ha recibido instrucción del presidente Abelardo De La Espriella para que contactara a Acuña o hiciera algún tipo de actividad con él.

“Sí, conozco al alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña. Somos coterráneos, él es de la ciudad de Sincelejo y yo del municipio de Santiago de Tolú. Ambos sucreños, por lo cual compartimos varias cosas en común”, comentó el exrepresentante.



Polo Polo también recordó que durante cuatro años trabajó, ambos como congresistas, con la congresista Milene Jarava, quien es exesposa de Acuña.

“Nunca he recibido algún tipo de instrucción por parte del actual presidente, Abelardo De La Espriella, de Defensores de la Patria o del gobierno, para hacer algún tipo de alianza política con Yahir Acuña ni con ningún otro agente político”, enfatizó.

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También afirmó que sigue “firme con el proyecto Defensores de la Patria y con la visión de la Patria Milagro, encabezada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien considero está haciendo una labor transparente, excelente y loable”.

Sobre sus actividades, aseguró que está haciendo dos especializaciones y una maestría en el exterior, donde está visitando a su familia, para luego regresar al país.

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En cuanto a la misma controversia, el padre del jefe de Estado, Abelardo De La Espriella Juris, también aclaró en un video que es vecino de Acuña en Coveñas y lo visitó a su apartamento. Ahí, el alcalde expresó su intención de apoyar la campaña de su hijo; sin embargo, el mandatario desautorizó ese apoyo. No obstante, por vergüenza, Juris no se lo comunicó a Acuña.