Exdirector de Tránsito de Bucaramanga dice que perdió su cargo por no firmar contrato

El alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, retiró del cargo a Germán Torres Prieto, quien ejercía con director de Tránsito del municipio, según él, por negarse a firmar un contrato.

Una vez Germán Torres recibió la notificación de remoción del cargo, se dirigió al personal administrativo de la entidad y en medio del discurso explicó que su salida se dio por no haber firmado un contrato que consideraba “no era jurídico”.

“Hace unos días salió el jefe de contratación de acá por lo mismo porque también se negó a firmar ese contrato, yo consulté con varios amigos que me dijeron que no era viable el contrato y por eso como abogado consideré que era mejor no firmar”, explicó Torres.

El jefe de gobernanza de la Alcaldía de Bucaramanga, Manuel Azuero, confirmó que se trató de una diferencia de conceptos técnicos y jurídicos.

La Alcaldía consideraba que la entidad idónea para realizar los estudios de estructuración y diseño de la modernización de la red semafórica de Bucaramanga era la Sociedad Santandereana de Ingenieros, como consultoría, y él director alegaba que no”, enfatizó Azuero.

Según Azuero, la determinación del alcalde Rodolfo Hernández de remover a Torres de la Dirección de Tránsito fue porque consideró que a cargo de esa entidad debe estar una persona que “apoye y promueva los programas del alcalde, claro, dentro de la ley”.