Expresidente Santos pide al Gobierno entrante no frenar implementación del acuerdo de paz

El expresidente y Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, participó en el Congreso Internacional por los 10 años del acuerdo de paz, que se llevó a cabo en el Teatro Colón en Bogotá, e hizo un llamado al Gobierno entrante del presidente electo Abelardo de la Espriella, en medio de las tensiones sobre el futuro de la implementación.

El pronunciamiento del exmandatario se dio a través de un video grabado antes de conocerse las declaraciones de De la Espriella, en las que arremetió contra el último jefe de las extintas Farc, Rodrigo Londoño, y anunció la eliminación de algunas agencias y dependencias encargadas de la implementación del Acuerdo de Paz.

“Quiero aprovechar para hacer un llamado respetuoso, pero firme, al Gobierno entrante, para que retome el camino de la implementación. No como un legado de un Gobierno, sino como una política de Estado que beneficia a todos los colombianos”, afirmó.

Firma acuerdo de paz Foto: AFP

Santos también se refirió a las narrativas que responsabilizan al Acuerdo de Paz de 2016 por la situación de inseguridad que enfrenta actualmente el país. “Eso es absolutamente falso. El acuerdo no creó las disidencias ni fortaleció a las bandas criminales. (...) Culpar al acuerdo por el accionar de estas estructuras es desconocer deliberadamente la realidad, y sobre todo ignorar que lo que permite cerrarle el paso a esos grupos es precisamente implementarlo, no sabotearlo ni debilitarlo”, afirmó.



En la misma línea, el Nobel de Paz destacó los avances del Sistema Integral de Paz, a casi diez años de la firma del Acuerdo. Señaló que la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas ha encontrado a más de 700 personas con vida y que la JEP ya impuso sus primeras sanciones. Se refirió, en particular, a las decisiones contra integrantes del último secretariado de las Farc por crímenes de guerra y de lesa humanidad relacionados con secuestros y otras privaciones graves de la libertad, así como contra 12 ex militares por ejecuciones extrajudiciales.

“Lo que está ocurriendo en la JEP no tiene precedentes en el mundo: máximos responsables reconociendo públicamente crímenes atroces, delitos que por décadas habían quedado en la impunidad”, concluyó el exmandatario.