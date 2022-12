Exreina Vanessa Mendoza denuncia racismo por incumplimiento de la Cámara

La exreina Vanessa Mendoza denunció que es víctima de discriminación y racismo porque la Cámara de Representantes no la ha posesionado pese a que existe una resolución del Consejo Nacional Electoral, para que ocupe inmediatamente la curul afro.



Vanessa Mendoza, manifestó su indignación ante el retraso de la Presidencia de la Cámara para posesionarla, alegando que la documentación está lista e incluso la Comisión de Acreditación le notificó que todo está en orden.



"Me citaron de Presidencia y llego para que el señor Carlos Merchan me notifique que no me van a posesionar sin darme razón alguna. Todos los documentos en regla, y hay un agravante: también había un representante de Guainía en la misma resolución de acreditación y a él lo posesionaron el jueves pasado. Este es un caso de violencia administrativa de género y de racismo", dijo la exreina.



Aseguró que no es la primera vez que se presentan inconvenientes con estás curules. En su caso particular la resolución 1425 del Consejo Nacional Electoral determinó que ocuparía la curul afro para esta legislatura.



