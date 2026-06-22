Felipe Harman alista su regreso a la Agencia Nacional de Tierras: publicaron su hoja de vida

El exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, regresará a su cargo después de separarse durante sólo 17 días, período en el que se unió a la campaña del candidato presidencial Iván Cepeda, en busca de la llamada “remontada” que buscaba revertir los resultados de la primera vuelta presidencial que había ganado Abelardo De la Espriella con 2,84 % de diferencia.

A las 6:30 de la tarde de este lunes fue publicada la Hoja de Vida en la página web de la Presidencia de la República, como paso previo para su designación oficial nuevamente.

Blu Radio consultó a Harman y confirmó que sí fue publicado su HV, pero que estaba analizando el regreso al cargo con sus abogados, debido a que no quiere inhabilitarse, para poder inscribirse como candidato en las elecciones regionales de octubre del año 2027, aunque no confirmó si será a una alcaldía o gobernación.

“Voy a hacer el análisis jurídico, para no inhabilitarme en las territoriales”, comentó Harman, quien fue alcalde de Villavicencio entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2023.



Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras. Foto: Suministrada El Espectador

Justificó su regreso a la entidad al considerar que “es lo responsable con los campesinos, el empalme y el país”, es decir, lo hará para rendir cuentas de la ANT y entregarla al nuevo gobierno que arranca el 7 de agosto.

La bandera suya, por encomendación del presidente Gustavo Petro, de acuerdo a las tareas propias de la entidad que dirigió, han estado relacionadas con la entrega de tierras y la reforma agraria.

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Al publicarse la Hoja de Vida, las críticas no se hicieron esperar. “Hoy, como si nada hubiera pasado, aparece para regresar al alto Gobierno (...) Así funciona el petrismo: convierten el Estado en una plataforma electoral, usan los cargos públicos para hacer política y después vuelven a buscar acomodo en la burocracia”, reclamó el concejal de Medellín por el movimiento Creemos, Alejandro De Bedout.

El concejal llama a Petro y Harman “descarados”, al considerar que “acabarán con lo poco que queda del Estado”, porque según él, “llegaron para servirse y no para servirle al país”.