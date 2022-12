Fútbol por firmas: La estrategia de ‘vargaslleristas’ para conseguir apoyos

Los casi 30 precandidatos inscritos por firmas y que buscan llegar a la Presidencia de la República en 2018 saben que conseguir el millón de apoyos ciudadanos que se han propuesto no será tarea fácil. Por ello, muchos han emprendido una maratónica gira por distintas regiones del país buscando convencer a los ciudadanos de que su propuesta de país es la mejor.



Sin embargo, también empiezan a aparecer polémicas iniciativas que buscan llamar la atención de los votantes, principalmente de los jóvenes.



Es el caso del movimiento 'Mejor Vargas Lleras', que se inscribió hace dos semanas para promover la aspiración presidencial del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, líder de Cambio Radical.



En redes sociales circula un "reto" para los jóvenes: recoger la mayor cantidad de firmas a cambio de una atractiva -pero polémica- recompensa: boleta, hotel y transporte para el partido Colombia-Paraguay, que se jugará en octubre próximo, juego de eliminatorias al mundial de Rusia 2018.



"Hola muchachos: tenemos un reto a los jóvenes de Cambio Radical. Quien recoja más firmas hasta el 28 de septiembre, tendremos el gusto de invitarlo a Colombia VS Paraguay (boleta + hotel + transporte). ¿Se le miden?", señala el mensaje.



Al respecto, el director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, confirmó que los jóvenes del partido sí están recogiendo firmas para apoyar la candidatura del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras a la Presidencia de la República.



Sin embargo, aclaró que se trata de una iniciativa independiente en la que sí ofrecen entradas al partido de la Selección Colombia frente a Paraguay.



Según Vélez, el error de los jóvenes fue haber puesto el logo de Cambio Radical sin autorización, pues se trata de algo independiente en donde ofrecen transporte terrestre hasta Barranquilla y estadía “seguramente en la casa de uno de ellos”.



“Los jóvenes de Cambio Radical están muy dinámicos y entre ellos han generado su propia competencia. Entre ellos tomaron la decisión de hacer la competencia sana de quién consigue más firmas. Se pudieron haber equivocado en usar la imagen del partido, pero fue organizado por las juventudes del partido”, manifestó.



Finalmente, aseguró que se está formando “una tormenta en un vaso de agua, pues es una competencia sana”.



