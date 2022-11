Gobierno alertó a Uribe sobre presunto atentado en su contra

El expresidente y actual senador Álvaro Uribe dio a conocer que fue contactado por el ministro del Interior para notificarlo de un “posible atentado”.

Uribe comunicó que fue informado por el Gobierno Nacional sobre un “posible atentado, en el cual estarían involucrados criminales locales y extranjeros”.

Este fue el comunicado completo dado a conocer por Uribe sobre la aparente planeación de un atentado en su contra:

“El jueves 26 de abril fui contactado por el señor Ministro del Interior, en el nombre del Presidente de la República, me pidió hablar con el director de la Agencia Nacional de Inteligencia. El señor coronel Juan Carlos Rico, Director de esta Agencia, me entregó información sobre un posible atentado en mi contra, en el cual estarían involucrados criminales locales y extranjeros. El señor expresidente Andrés Pastrana hizo una publicación en sus redes sociales y telefónicamente me amplió detalles, lo cual le agradecí inmensamente. Debo expresar mis agradecimientos al Gobierno, a sus organismos de seguridad y a las Fuerzas Armadas por la protección que recibo”, comunicó Uribe en redes sociales".

Posteriormente, de forma personal, el exmandatario se pronunció sobre la notificación que le hizo el Gobierno por su seguridad.

“Estoy agradecido con el Gobierno Nacional, con los mecanismos del Estado por su preocuación, por la protección que vienen dándonos. Y agradecido con el presidente Pastrana que cuando conoció la información estaba preocupado”, indicó Uribe.

Hace 11 días, el ministro del Interior, , en el nombre del presidente de la República, le pidió al expresidente contactar al director de la Agencia Nacional de Inteligencia, coronel Juan Carlos Rico.

“Lo importante no es que yo conozca o no los detalles de la información. Lo importante es que el director Nacional de Inteligencia, la persona competente para conocerla, se la haya transmitido al expresidente”, declaró Guillermo Rivera en BLU Radio.

En su relato el hoy senador señala que el oficial le entregó información sobre el presunto plan para atentar en su contra, y que además el también expresidente Andrés Pastrana hizo una publicación en sus redes sociales y “telefónicamente me amplió detalles, lo cual le agradecí inmensamente”.



El Presidente @JuanManSantos y los organismos de inteligencia deben contarle al país hoy, si es verdad o no esta noticia de posible atentado planeado en #Cuba y #Venezuela contra @AlvaroUribeVel. https://t.co/aTBLAdBvUB — Andrés Pastrana A (@AndresPastrana_) May 5, 2018

Pastrana, en entrevista con BLU Radio, dijo no conocer a la persona que originó la información del atentado.

"Con informaciones que hemos recibido en temas de seguridad dentro y fuera de Colombia. Por eso nosotros hacemos mención en un retweet, que hay una serie de informaciones que se han planaedo, de atentados por parte de elementos que vienen de Venezuela y de elementos que vienen de Cuba", sostuvo el exmandatario.

"Como corresponde desde el punto de vista de la protección mía y de mi familia pongo en conocimiento lo que está sucediendo", añadió.

"Si Andrés Pastrana dice mentiras, que los organismos de inteligencia y el Gobierno lo digan", pidió.

"Yo no estoy dándole credibilidad al Noticiero de la verdad de Venezuela", aclaró Pastrana, quien le exigió al Gobierno colombiano aclarar si hay o no cubanos y venezolanos fraguando un atentado en contra de Uribe.

