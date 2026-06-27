Gobierno saliente define el 10 de julio como fecha límite para instalar equipos de empalme

Blu Radio conoció el documento del proceso de empalme del Gobierno saliente del presidente Gustavo Petro, para lo cual desde la administración entrante de Abelardo De La Espriella se definió como responsable al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo.

En el documento se definen las fechas en las que deben estar listas las tareas asignadas por área. Una de las fechas límites es que máximo hasta el 10 de julio será la instalación oficial de los equipos de empalme y del 17 al 24 de julio se dará la socialización sectorial o transversal.

Son 24 mesas sectoriales que estableció la administración Petro, de acuerdo a la estructura del Estado.

Llama la atención que en la línea de tiempo establecida en el texto, en el punto 3, sin fecha mencionada, pero antes del 10 de julio, se incluye la reunión protocolar entre el mandatario saliente y el presidente entrante. Aunque parece una posibilidad remota, dentro del protocolo está incluido ese evento.



El 20 de julio está resaltado como el día de la rendición de cuentas. Aunque no se especifica, se espera que Petro haga ese balance en su último mensaje como presidente ante el Congreso de la República, previo a la instalación de la nueva legislatura. En el caso del balance de las entidades, se sugiere que lo realicen antes del 31 de julio, la cual es la fecha límite de entrega del acta de empalme.

Como dato, en el texto se detalla que de 198 informes recibidos, ya están listos para cargar 133 este 27 de junio.

En el caso de Petro aparece como responsable principal en el ítems de coordinación política, relacionado con “decisiones de alto nivel, relacionamiento con gobierno entrante, vocería, manejo de crisis y desbloqueo de diferencias”.

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Otra tarea en la que estará, aunque no solo, será sobre la del apoyo técnico transversal, en la cual lo acompañará el Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Ministerio de Hacienda, el Departamento de la Función Pública, la Secretaría Jurídica de la Presidencia y otras entidades técnicas.