“Gritar justicia no es un crimen”: José Jaime Uscátegui tras caos en moción de censura a canciller

Este miércoles, 12 de abril, un grupo de manifestantes defensores de la fuerza pública ingresaron a la fuerza al Salón Elíptico del Congreso de la República mientras se desarrolla la moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva.

Los manifestantes entraron por medio del representante José Jaime Uscategui y su hermano el edil de Usaquén, Julián Uscategui, quienes adelantaban una condecoración a cinco militares y policías víctimas del conflicto armado.

En Mañanas Blu, con Néstor Morales, el representante José Jaime Uscátegui habló sobre las más de treinta personas que ingresaron a la plenaria de la Cámara de Representantes mientras se llevaba a cabo la moción de censura a canciller Álvaro Leyva.

“Todos ingresaron con escarapela del Congreso autorizado por la Camra. Estabamos en un evento paralelo por el dia de contra las minas antipersonales. Varias familias de la fuerza publica, al terminar el evento, quisieron entrar a la plenaria para hacer parte del debate de moción de censura para estar como espectadores ye l presidente Racero les prohibió el acceso”, explicó.

Según el representante José Jaime Uscategui, las personas que irrumpieron en la plenaria de moción de censura eran familias de la fuerza pública que querían reclamar justicia, por lo que “gritar justicia no es un crimen”.

“Lo que estaban pidiendo las personas es que se les permitiera entrar a la plenaria, la cual estaba vacía y, además, es un derecho. En esta medida, estas personas se quisieron hacer escuchar y yo no puedo silenciar a unos padres de familia que están pidiendo justicia por la muerte de sus hijos. Ahora se muestran indignados porque no les permiten el ingreso a los ciudadanos y no por llamar al secuestro “cerco humanitario”. Gritar justicia no es un crimen y así lo hizo parecer el hecho de que le negaran el acceso”, aseveró.

Asimismo, Uscategui aclaró que lo único que querían los manifestantes eran pedirle justicia al Gobierno nacional.

“Las familias querían entrar al Congreso, no le veo el problema, como los indígenas se meten dos meses en el Congreso y ahí si no se afecta nada. En este momento lo que estamos pidiendo es justicia para los familiares de la fuerza pública. No nos dolió el secuestro de los policías en Toribío y sí se molestan por unas personas que quieren entrar a presentar una moción de censura”, aseveró.

