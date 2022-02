Guerra vs. María Fernanda Cabal por pedido de votar en consulta de Equipo por Colombia

Desde el momento en que Óscar Iván Zuluaga decidió dejar de insistir en la posibilidad de lograr una alianza con el Equipo por Colombia para participar en la consulta de esa coalición, prevista para el 13 de marzo, en su partido, el Centro Democrático, empezó una discusión interna que hoy, casi un mes después, sigue creciendo como espuma.

María Fernanda Cabal y Ernesto Macías, que son de bandos contrarios en el uribismo, han coincidido en que les parece un error no jugar en las consultas, al considerar que se podrían fortalecer las otras coaliciones, además de las consecuencias que tendría para el número de votos en las listas al Congreso del partido de gobierno.

“Cuando yo lo planteé lo planteé, no por demeritar a Óscar Iván, porque finalmente hay que votar la consulta si uno quiere participar y que no solamente vaya la centroizquierda y ya después veremos si se unen a Óscar Iván o si participan y compiten con el candidato del Centro Democrático. Si consideran que no es así, pues no puedo hacer nada diferente que lo que dice el partido. Ahora, la militancia no es esclava del partido y decidirá qué hace”, explicó Cabal.

En la otra orilla está, por ejemplo, la senadora María del Rosario Guerra, quien insiste en que deben ser disciplinados y rodear la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, lo cual a su juicio implica no hacer campaña por ninguno de los candidatos del Equipo por Colombia.

“Mal haríamos en apoyar otra candidatura, a través de una consulta, porque estaríamos siendo totalmente incoherentes y contrarios a los estatutos de nuestro partido y a lo que estamos planteando; difiero fundamentalmente y me sorprende que algunos que apoyaron la propuesta de no ir a consulta, ahora quieran apoyarla. Eso lo que muestra es incoherencia política, falta de disciplina y el interés personal por encima del partido”, afirmó Guerra.

Sin embargo, es un secreto a voces que buena parte de la bancada uribista está hoy apoyando a Federico Gutiérrez, pese a que las Directivas del Centro Democrático han insistido, en dos comunicados, en que congresistas, diputados, concejales y demás integrantes deben acatar la decisión de quedarse quietos en las consultas, advirtiendo que podrían incurrir en doble militancia.

