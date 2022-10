Gustavo Petro propuso a Alejandro Gaviria ser candidato a la Alcaldía de Bogotá

Al día de hoy, son dos los precandidatos cercanos a la Colombia Humana que aspiran llegar al Palacio de Lievano, pero que como hemos comentado aquí en Blu Radio, no convencen a Gustavo Petro: Jorge Rojas, exsecretario de integración social en la administración Petro, que decidió hacerlo por recolección de firmas, y Hollman Morris, que se vio inmerso en una polémica por las denuncias que hizo en su contra su esposa Patricia Casas y a quien el mismo Petro pidió que se tomara un tiempo de reflexión sobre su vida personal.





Pues a pocos días de que se realice la gran consulta interpartidista para definir el candidato de centro e izquierda, BLU Radio conoció que el senador Petro conversó con el exministro de Salud Alejandro Gaviria y le preguntó si estaría dispuesto a ser el candidato de una gran convergencia.





“No fue un ofrecimiento. Hablé con el senador Petro y me preguntó si yo estaría interesado en presentarme a la alcaldía por una coalición amplia. Fue una reunión muy cordial. Yo estoy contento en la academia y no tengo planes de hacer política electoral”, respondió Gaviria a BLU Radio.





El senador Petro se encontró con la negativa del exministro de Salud, que está dedicado a la academia y además es uno de los nombres más opcionados a la rectoría de la Universidad de los Andes.





Adicionalmente está enfocado en el lanzamiento de su nuevo libro ‘Siquiera tenemos las palabras’, en la Feria del Libro.



De acuerdo con Gaviria, el libro es una reflexión sobre la literatura como una forma de resistencia y salvación, además destaca la importancia de las palabras.



“El libro sale en la primera semana de la Feria del Libro, el sábado 27 de abril”, puntualizó hace unos días en Blu Radio.



A pocos días de que se definan los candidatos de todos los sectores de centro-izquierda para la consulta interpartidista, el senador sigue buscando un nombre que represente a la Colombia Humana.

