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Iglesia pide no descuidar el Acuerdo de Paz mientras se atiende la emergencia por el terremoto

Monseñor Héctor Fabio Henao pidió al Gobierno no dejar de lado el desarrollo rural, el Acuerdo de Paz y los cultivos legales mientras se atiende la emergencia por el terremoto.

Monseñor Héctor Fabio Henao.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

El delegado para las relaciones entre la Iglesia y el Estado, monseñor Héctor Fabio Henao, hizo un llamado al Gobierno para que, en medio de los esfuerzos que exige la emergencia por el terremoto, no deje de lado la atención a las poblaciones más vulnerables.

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“Indudablemente que la atención al terremoto, a las víctimas, la reconstrucción de tantas vidas humanas, no solamente la reconstrucción material de ciudades, poblaciones enteras del país, va a requerir un esfuerzo muy grande y una solidaridad enorme de toda la nación colombiana. Eso es una urgencia, pero al lado de eso no hay que olvidar otras prioridades", afirmó Monseñor.

Somos un pueblo que requerimos seguir sanando: monseñor Héctor Fabio Henao
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Entre esas prioridades, monseñor Henao mencionó el desarrollo rural y las comunidades que desde hace años reclaman mayor presencia estatal. A esto se suma, según dijo, la necesidad de que las decisiones del Gobierno mantengan como eje la garantía de los derechos, especialmente en el cumplimiento del Acuerdo de Paz, que este año llega a una década de su firma.

“Lo que invitamos es a que se mantenga una perspectiva de justicia, que enfoque en la reparación de las víctimas y en devolver el goce efectivo de derechos a todos los que han sufrido a lo largo de los años por distintas afectaciones”, señaló Henao.

También afirmó que hay desafíos relacionados con convertir lo firmado en realizaciones y con la participación activa de la ciudadanía.

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A propósito señaló que el principal reto que persiste 10 años después en cuanto a la implementación está en cómo se construye la paz desde las comunidades.

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“Porque la comunidad vive en paz cuando comienza a sentir un clima de protección, cuando está viviendo fuera del miedo, que es lo que ha dominado muchos años en varios sectores en las comunidades”, afirmó Monseñor.

Finalmente, Monseñor Héctor Fabio Henao hizo un llamado a fortalecer los cultivos legales y las economías lícitas, como una alternativa real para las comunidades más vulnerables del país.

“Queremos que el país vea cada vez más una práctica enfocada hacia la reparación y la restitución de derechos”, concluyó.

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