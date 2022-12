Iván Márquez no se devolverá al monte tras renunciar a curul: Jairo Estrada

Jairo Estrada, director del comité político de Farc, aseguró que el anuncio de Iván Márquez de marginarse como senador no significa que el exjefe guerrillero vaya a retomar la lucha armada.



“Si se lee bien el comunicado, de manera expresa y taxativa, señala que su compromiso es continuar con la construcción del proceso de paz en Colombia. Que su compromiso es con la implementación”, declaró el dirigente.



Estrada aseguró que es hora de que se deje de denominar a algunos grupos armados ilegales como “disidencias”.



“Habría que dejar de hablar de manera contundente y efusiva de disidencias de las Farc. Lo que hay son grupos que persisten pero que en sentido estricto no tienen que ver con lo que hoy es el partido de las Farc”, aseguró el vocero.



“Ellos no son de las Farc”, enfatizó Estrada.



“Por los que fueron uno no puede responder. Hoy se responde por los que hacen parte de las Farc”, agregó.



Escuche completa esta entrevista: