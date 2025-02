La corrupción estalla cuando a la persona le quedan mal: Laura Ardila sobre carta del 'Oso Yogui'

La reciente carta enviada por Héctor Amaris, conocido popularmente como el ' Oso Yogui' , ha reabierto el debate sobre la corrupción que aqueja a la administración del actual alcalde de Barranquilla, Alex Char .

En la carta, Amaris ha manifestado su intención de colaborar con la justicia en varias investigaciones que involucran a Char y su entorno.

Carta Oso Yogui. Suministrada.

La periodista Laura Ardila, quien se ha dedicado a investigar casos de corrupción en Barranquilla y autora de “La Costa Nostra”, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre este tema que ha sacudido a la comunidad barranquillera.

Ardila analizó cuales podrían ser las motivaciones que tuvo Amaris, muy conocido en la política local tras ser, en su momento, la mano derecha de Char.

"No conozco sus motivaciones, pero años cubriendo este tipo de temas me dan luces de que la corrupción siempre estalla cuando a la persona le quedan mal. Podría intuir que algo pasó entre este personaje y los Char, pero más allá de eso, quisiera señalar que me parece que es un testigo que se suma, como Aida Merlano, a esas voces y también a investigaciones que han hecho muchísimos periodistas en Colombia que están señalando, hace rato, que en Barranquilla está pasando algo de lo que tenemos que hablar. Barranquilla es mucho más que las cosas buenas que tiene, que son muchísimas, pero también hay que hablar de lo que está pasando alrededor del poder en la ciudad", afirmó la comunicadora.

Asimismo, Ardila dijo que el pronunciamiento de Amaris sería "genuino".

"Creería que este pronunciamiento parece genuino, que existe y que coincide en un momento en que el país está concentrado en asuntos de nivel nacional", aseveró.

Finalmente, la periodista desvirtuó que dicha carta aparezca en medio de alguna campaña política.

"A mí me cuesta pensar que el señor Amaris está en alguna campaña política o este ayudando a alguien", enfatizó.

A medida que avanza la situación, el 'Oso Yogui' y su carta serán observados de cerca, esperando que su colaboración con las autoridades no solo trae consigo rumores y expectativas, sino acciones concretas que realmente marquen un antes y un después en la dirección de Barranquilla y en la lucha contra la corrupción.

