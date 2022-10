La cuarentena se tiene que alargar lo que sea necesario: Daniel Quintero

En diálogo con BLU Radio, el alcalde de Medellin Daniel Quintero aseguró que está atento a las directrices del Gobierno Nacional para fijar el futuro de la cuarentena obligatoria que rige en el país.

De acuerdo con la evolución que ha tenido el coronavirus en Medellín y otras ciudades del departamento, donde el último reporte genera un total de 107 contagios en Antioquia, el alcalde Daniel Quintero contempla la posibilidad de prolongar la cuarentena.

“La cuarentena se tiene que alargar lo que sea necesario, pero hay que reconocer que hay mucha gente que está sufriendo mucho” manifestó el mandatario quien abogó por empresarios, pequeños emprendedores y por quienes son trabajadores independientes que no tienen cómo garantizar el sustento de su familia.

Quintero manifestó que, para extender la medida de aislamiento preventivo, debe hacerse en conjunto con los demás alcaldes, no sólo en un departamento ni una ciudad, sino en todo el país.

“Cualquier decisión que se tome hoy, debe reconocer a esas personas que están sufriendo, debe proteger la vida y debe ser acordado a nivel nacional, porque esto no lo puede hacer un alcalde. De nada sirve que el alcalde de Medellín decrete más cuarentena si no lo hacen el resto del municipio, porque los virus no reconocen fronteras”, agregó el mandatario en BLU Radio.

La Alcaldía de Medellín está atenta a las declaraciones del presidente Iván Duque sobre esta medida y acatará cualquier decisión.