La denuncia del senador Alejandro Chacón: "Sin dinero en la gaceta del Congreso"

Luego de que hace unas semanas, el Congreso de la República enfrentara una crisis financiera que había paralizado parte de sus funciones, Chacón aseguró a través de una constancia que muchos de sus proyectos no han podido llegar a las comisiones por falta de recursos en la gaceta.

“Desde hace 15 días no vienen haciendo tránsito proyectos de ley en el congreso de la República porque no sido posible tener gacetas o publicación por lo menos, ya que dichas gacetas no vemos quién sabe hace cuánto”, dijo Chacón.

“Esto es muy grave porque entonces no estoy hablando este Gobierno específicamente, sino de cualquiera, que lo único que tendría que hacer para que una rama del poder público no funcione es no enviar los recursos”.

Lo anterior se da dentro de un contexto, donde el presidente del Senado, Efraín Cepeda, denunció que la corporación está paralizada por falta de recursos que el Ministerio de Hacienda no ha girado a la fecha.

"El Senado de la República, rama importante del poder público, está paralizada porque no ha podido publicar más de 130 proyectos radicados por ustedes", indicó Cepeda hace unas semanas.

El funcionario en su momento pidió que no se tratara al Congreso como una entidad del Gobierno, sino como como una rama del poder público que ahora está paralizada por la falta de recursos.

Según Cepeda, el Ministerio de Hacienda adeudaban al Senado un saldo de más de 11.000 millones de pesos del semestre anterior, y no había girado “un peso” para el funcionamiento del actual semestre. Aunque dicho panorama parecía haberse solucionado, la denuncia del senador Chacón volvió a revivir dicha problemática.