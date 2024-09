Petro cuestionó al Congreso por negar monto del presupuesto: "Burlaron poder popular"

Desde Florencia, Caquetá, el presidente Gustavo Petro se refirió a la orden del Consejo de Estado de retractarse y presentar excusas públicas por las declaraciones contra Enrique Vargas Lleras, no solo no se retractó, sino que además reafirmó sus palabras.

“Me quieren hacer retractar mañana de estas palabras pero las repetiré siempre: los dineros de la salud de Colombia se los robaron para beneficiar ricos y armar paramilitares que asesinaban al pueblo (…) Señor Germán Vargas Lleras, aspirante eterno, director de Cambio Radical, con el he vivido cosas e incluso nos hemos ayudado cuando los que son de la violencia quieren matarnos, pero eso no significa que diga la verdad, claro que es una falta de ética que mientras él tenía a su hermano en la junta directiva de la Nueva EPS, en donde se estaban presentando robos enormes, él le indicaba a su partido en textos públicos que estaba en desacuerdo con la ley 100, que no quería la reforma a la salud", dijo.

El mandatario culminó su intervención hablando de acuerdo nacional y dijo que, aunque puso al ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, en esa tarea, la respuesta que recibió es un golpe de estado en su contra, insiste el mandatario en que la posible investigación del CNE es porque lo quieren sacar del poder.

El presidente Gustavo Petro también se fue en contra del expresidente César Gaviria, asegurando que con soberbia dice “yo no voy a palacio a hablar con ese guache que no es de mi círculo”, me enorgullece no ser de ellos”, dijo.