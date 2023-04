“La mermelada me cae mal”: representante María Eugenia Lopera por voto en reforma a la salud

La representante María Eugenia Lopera habló en Mañanas Blu este viernes sobre por qué votó sí a la reforma a la salud del Gobierno del presidente Gustavo Petro, dijo que su voto fue "a consciencia" y que nunca ha recibido ningún tipo de "mermelada".

"No me gusta la mermelada y me cae mal. No se ha ofrecido nada ni he recibido nada; voté a consciencia", enfatizó Lopera en Blu radio.

Asimismo, hizo énfasis en que no traicionó al Partido Liberal, el cual anunció que abrirá una investigación en su contra tras su voto : "Yo no traicioné a nadie. Más bien no puedo traicionar a las personas que confiaron en mi, no puedo traicionar mis convicciones y a los colombianos que han sido maltratados con la salud. A ellos me debo".

A su vez, argumentó que "la reforma a la salud es necesaria" y por eso la apoyó.

"Se debe debatir, como todo. Las decisiones sobre proyectos de ley se tienen que dar en el Congreso. Hemos dicho que nos permitan discernir y discutir los textos. En el partido hubo reuniones y uno allí hace opiniones, unos a favor, otros en contra, pero el único vinculante es una votación en bancada y esa no se dio", expresó la representante.

Investigación a la representante María Eugenia Lopera por votar positiva en ponencia de reforma a la salud

La Comisión de Ética del Partido Liberal abrió una investigación contra la representante Lopera. A pesar de que la ponencia mayoritaria fue aprobada con 10 votos a favor y 8 en contra durante el debate a la reforma a la salud, el voto de la congresista liberal de Antioquia, María Eugenia Lopera, llamó la atención y sería sancionada, según un escrito publicado el 25 de abril.

En su defensa, la representante Lopera afirmó que votó a favor de la ponencia del Gobierno solo pensando en las personas de a pie, en los campesinos, en las personas que tienen que arrodillarse ante un sistema para recibir atención médica. Además, afirmó que no sería más cómplice de este sistema.

No obstante, esta conducta podría significar que la congresista reciba una sanción por no respetar la ley de bancadas, la cual estipula que puede ser sancionada entre uno y tres años sin voz ni voto; incluso, podría perder su credencial ante el Consejo de Estado.