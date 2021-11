La política colombiana está convertida en una piscina de pirañas: Humberto de la Calle

En diálogo con Mañanas BLU, Humberto de la Calle respondió sobre la comparación que hizo entre Neymar, por su actuación en el partido contra la selección Colombia, y la campaña electoral en el país. Aseguró que dichas palabras no tienen nombre propio y que encierran un contexto general.

“La bufonada, la alharaca y la farsa de Neymar lo habilitan para ingresar a la campaña electoral en Colombia”, fue el comentario que hizo De la Calle en Twitter, durante el partido de Colombia contra Brasil.

“Es una cosa general. Claro que hay excepciones, hay gente reflexiva, pero la política colombiana está convertida en una piscina de pirañas a base de populismo, exageraciones, fanatismo y yo lo miro no tanto dirigido a una persona”, respondió el exjefe negociador de los acuerdos de paz.

De la Calle también se refirió a la invitación que le hizo Sergio Fajardo y la Coalición de la Esperanza sobre liderar las listas al Congreso.

“Yo no he sentido que lo mío sea el Congreso, pero encuentro una invitación que tengo que agradecer, pero esta es una opción para hacer algo más grande. (…) Que esté en el Congreso o no es irrelevante. Me parece que es una oportunidad para hacer cosas más grandes, ayudar a consolidar esas fuerzas no populistas, a generar disciplina seria dentro de una bancada”, dijo.

En ese sentido, confirmó que sí participará en esas elecciones para hacer una base unida.

“Estoy listo para ponerme el overol, a trabajar en esto que no corresponde a mi temperamento, pero lo haría si conjuga en una cosa más grande”, añadió.

