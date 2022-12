La política es hoy la profesión más peligrosa: Musa Besaile por caso Odebrecht

Luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara que compulsará copias a la Corte Suprema de Justicia para que investigue a varios congresistas por presunto favorecimiento de los sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht en Colombia, el senador Musa Besaile (La U) indicó que está tranquilo ante esta decisión y negó cualquier vínculo con este caso de corrupción.



"No sé a quién le hemos incomodado, lo que sí sé es que tengo mi frente en alto y le estoy dando la cara al país diciéndole que no tengo nada que ver con esos señores y pueden buscar, esculcar todo en este país y nada me va a relacionar con ellos porque nunca existió este episodio", precisó.



Le puede interesar: Santos celebró que no haya altos funcionarios del Gobierno en caso con Odebrecht.



El parlamentario, que obtuvo la votación más alta del país en las pasadas elecciones de Congreso con poco más de 140.000 votos, señaló que desde hace 20 años no tiene contacto con el ex congresista Otto Bula, principal testigo en este caso, y que tampoco gestionó contrato alguno a favor de Odebrecht.



"Nunca he pisado las instalaciones de la ANI. Desde el 2000 no tengo ninguna relación con él, no existe ninguna relación con el señor Otto Bula, no existe una foto, no existe una llamada, no existe un mensaje, ni siquiera que hayamos coincidido en una reunión social", dijo.



Besaile indicó que está tranquilo y a la espera de cualquier requerimiento de la Corte, al tiempo que indicó que ante esta situación podría retirarse de la política.



"Esto cansa mucho y decirle lo contrario estaría diciéndole mentiras, esto fastidia. La política se ha convertido en la profesión más peligrosa del país. No sé ni quiero pensar que detrás de todo esto haya intereses políticos. No sé a quién le hemos incomodado con nuestra votación. Se avecinan unas elecciones presidenciales donde sabemos que el equipo del senador Musa Besaile es importante y empuja con fuerza. No sé a quién le hemos incomodado, lo que sí sé es que tengo mi frente en alto y le estoy dando la cara al país diciéndole que no tengo nada que ver con esos señores y pueden buscar, esculcar todo en este país y nada me va a relacionar con ellos porque nunca existió este episodio", concluyó.



Sobre la investigación a su colega y paisano Bernardo Miguel Elías (Ñoño Elías) dijo que en el pasado tuvieron diferencias políticas y que desde hace dos años han empezado a ser amigos. Al mismo tiempo indicó que nunca ha escuchó al también senador hablando sobre Odebrecht.



Para acceder de forma rápida a nuestra señal en vivo y contenidos destacados, DESCARGUE ya la app de Blu Radio.

Publicidad