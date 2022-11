Las llaves del partido sí pueden ser del expresidente Pastrana: Hernán Andrade

Después del encuentro del expresidente Andrés Pastrana con un grupo de conservadores que le pidieron estar al frente del Partido Conservador, el presidente de la colectividad respondió al exmandatario de los colombianos.



Lo invitó al diálogo para resolver la única diferencia que tienen: la posición frente al proceso de paz y aseguró que la presidencia del partido sí puede pasar al expresidente.



“He estado en constante apertura, al expresidente Pastrana se le ofreció previo a la reunión pasada la Presidencia del partido. Él es un valor y un activo importante, hay una diferencia por ahora no resuelta sobre el proceso de paz, pero seguramente son muchos más los factores que nos unen que los que nos desunen con ese sector conservador”, indicó el jefe de la colectividad conservadora.



Andrade aseguró que la puerta al diálogo está abierta para el sector que pidió hoy al expresidente Pastrana dirigir la colectividad. Dijo que son más factores los que los unen con el expresidente y que es necesario resolver el único punto en el que no están de acuerdo: el proceso de paz.



“Tenemos posturas diferentes sobre el Gobierno del presidente Santos, tenemos factores en común: la postura frente a la crisis en Venezuela, frente al crecimiento de los cultivos ilícitos. Ojalá haya la posibilidad y por enésima vez invito a este sector conservador, porque las puertas están abiertas y yo no estoy amarrado a nada mi chafa está totalmente abierta, las llaves del partido siempre estarán disponibles para todos los sectores del partido”.



Afirmó que espera respuesta del expresidente para dialogar y resolver la postura frente al Gobierno del presidente Santos, porque son más las cosas en las que concuerdan como la postura frente a la crisis en Venezuela y el crecimiento de los cultivos ilícitos.



“Nosotros toda la vida hemos querido que el expresidente Pastrana vuelva a la actividad política en el partido, que nos ayude. Tener al expresidente Pastrana es un activo del partido, es joven para la política. Solo tengo gratitud y admiración por el expresidente”, finalizó Andrade.