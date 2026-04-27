"Lo va a pensar": la respuesta de Petro a Angie Rodríguez sobre su salida del Gobierno

La exdirectora del Dapre, Angie Rodríguez, llegó a la Casa de Nariño para un cara a cara con el presidente Gustavo Petro. Aunque la cita estaba prevista para el mediodía, la funcionaria al final le entregó la información sobre sus denuncias a un intermediario.

Aunque todo parecía indicar que el encuentro no se iba a dar, a última hora Rodríguez recibió una llamada a Palacio por orden del presidente y llegó sobre las 4 de la tarde. Allí, conversaron en su despacho durante más de una hora y media en la que la exdirectora del Dapre le entregó las pruebas de sus afirmaciones sobre una presunta red conformada por al menos 20 personas para saquear el estado y extorsionarla.

En este encuentro no se le solicitó la renuncia sin embargo, se conoció que el presidente si está pensando en la posibilidad de retirarla del Fondo de Adaptación. Esta será una decisión que tomará en las próximas horas.

Angie Rodríguez, Gustavo Petro y Armando Benedetti Ovidio Gonzalez /Presidencia

Rodríguez por su parte asegura que tiene su conciencia tranquila y que "dejará todo en manos de Dios". Ya las autoridades tienen información sobre sus denuncias que involucran al director de la UNGRD, Carlos Carillo, y Juliana Guerrero, quien iba a ser nombrada viceministra de juventud del Minigualdad.



Cabe mencionar que tras esta polémica, el presidente Petro firmó una directiva pidiéndole a todos los ministros y directores de entidades que se abstengan de dar declaraciones sin previa autorización de la Casa de Nariño.

"La vocería principal y oficial del Gobierno nacional será ejercida por el Presidente de la República, quien fijará las posiciones oficiales sobre asuntos estratégicos, políticos, económicos, sociales e internacionales”, dice el documento