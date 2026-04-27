No hubo cara a cara entre Petro y Angie Rodríguez: pruebas fueron entregadas a un intermediario

No hubo reunión entre el presidente Gustavo Petro y Angie Rodríguez. Por decisión mutua, la directora del Fondo de Adaptación habló con un intermediario del mandatario, a quien le entregó las pruebas sobre sus denuncias de presunta corrupción y extorsión por parte de funcionarios de su gobierno en su contra.

La directora del Fondo había confirmado esta mañana que fue citada en la Casa de Nariño para un encuentro con el mandatario, quien en su agenda para este lunes tenía varias reuniones privadas. Este encuentro estaba previsto para el mediodía; sin embargo, finalmente no se dio y todo fue gestionado a través de un funcionario del gobierno “imparcial”, que recibió la información de las denuncias hechas por Rodríguez para entregarlas al mandatario. Según fuentes de la Casa de Nariño, en el marco de este escándalo se estaría incluso evaluando la posibilidad de declarar insubsistente a esta funcionaria.

Las denuncias hechas por Angie Rodríguez salpicaron al director de la UNGRD, Carlos Carrillo, quien —dice la directora— tendría interés en el botín de la entidad, que supera los 1,1 billones de pesos. La otra mencionada es Julián Guerrero, quien iba a ser viceministra de Juventudes de Minigualdad, pero terminó en un proceso legal por presentar títulos irregulares. La exdirectora del Dapre afirma que Guerrero acumula mucho poder en Palacio, al haber nombrado a Nohra Mondragón y controlar el Fondo de Igualdad.

También dejó en el ambiente que podría tener una relación distinta a lo laboral con el presidente Petro, algo que el mandatario negó a través de su cuenta de X. Toda la información sobre estas declaraciones ya llegó a instancias judiciales y, por ahora, el mandatario mantiene su silencio. Solo se ha referido a este tema para hablar de traiciones a su gobierno y para reconocer que ha cometido errores en los nombramientos de su gabinete.