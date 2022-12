Los pros y los contras de permitir el transfuguismo político en Colombia

En los últimos días se ha venido hablando sobre la posibilidad de que en Colombia se permita que una persona pueda pasar de un partido a otro sin ser castigado. Es decir, permitir el llamado transfuguismo.

Incluso el senador del Partido Liberal Luis Fernando Veleasco ha dicho que esta opción serviría siempre y cuando en una eventual reforma política se incluyan elementos como el sistema de listas cerradas y se avance en la financiación meramente estatal.

En ese orden de ideas, consultamos a varios analistas para que nos entregaran su visión sobre la posibilidad de que se de via libre al transfuguismo político.

El exmagistrado del Consejo Nacional Electoral Armando Novoa señaló que permitir el transfuguismo político implicaría un desconocimiento al mandato popular que recibe una persona de parte de los electores. Y agregó que el elemento a favor sería la posibilidad que otorga esta figura de que se geste un realinamiento de los partidos.

"El argumento favorable es que en momentos de transición política e institucional como el que estamos viviendo en la actualidad, una norma del transfuguismo con ciertas limitaciones y condiciones, permite realinamientos políticos y sincerar las distintas opciones de poder de tal manera que los congresistas que decidan cambiarse de bando lo hacen en virtud de que hay unos procesos de reagrupamiento que reflejan de mejor manera el estado de la relación de fuerzas entre las distintas opciones de poder", sostuvo Novoa.

Desde el Observatorio de Representación Electoral de la Universidad del Rosario, Yann Basset, coincidió en que permitir esta figura podría romper la voluntad de los electores, pero, además, advirtió que debilitaría a los partidos.

"Me parace que es muy problemático porque debilita profundamente los partidos por este problema de no respetar la voluntad de los electores. Yo no le veo realmente nada de positivo si consistiría simplemente a decir, como se ha dicho en el pasado, por una sola vez vamos a permitir que los políticos cambien de partido como se les dé la gana", dijo el académico.

Basset añadió que también se verían afectados los partidos de oposición y algunos de los puntos que establece el estatuto, entrado recientemente en vigencia.

"Debilita también la figura de la oposición. Recordemos que el estatuto de la oposicion también protege los partidos de la oposición evitando que el gobierno coopte a los partidos de oposición. Si permitimos el transfuguismo, puede ser una forma también de debilitar esas figuras y pasar por encima de esta prohibición", indicó el profesor Basset.

El 16 de marzo arrancarán las sesiones ordinarias en el Congreso y esta podría ser una de las grandes discusiones que se propicie en el legislativo.