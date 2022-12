María del Rosario Guerra renunció a aspirar a Presidencia por el Centro Democrático

Al enterarse de que fue la precandidata presidencial con menos votación en la primera encuesta del Centro Democrático, la senadora María del Rosario Guerra decidió dar un paso al costado.



Así se lo notificó el comité de garantes y la directora Nacional del Centro Democrático, quien había mantenido en secreto el resultado de la encuesta.



“Acepto la regla y no continúo siendo parte del proceso. Reafirmo mi inmensa gratitud al expresidente Álvaro Uribe Vélez, por haberme invitado a participar como uno de sus precandidatos”, dijo en un comunicado.



En el texto asegura que elaboró un programa de gobierno que ahora deja al servicio de su partido.



“Invito a los precandidatos que siguen en este proceso a que pongan los intereses del país y de este proyecto político por encima del anhelo de ganar la candidatura”, señaló.



Además, hizo un llamado a defender el legado del expresidente Álvaro Uribe y a mantenerse unidos alrededor del candidato único.