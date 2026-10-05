Cabal habla de su nuevo partido: elecciones 2030 y un chisme que la distanció de De La Espriella

La exsenadora María Fernanda Cabal confirmó en Mañanas Blu que su aspiración es llegar a la Presidencia de la República en 2030 y se refirió a la versión sobre un supuesto quiebre con el presidente Abelardo De La Espriella. La dirigente, que dejó el Centro Democrático y se sumó al Partido Republicano, calificó como "chisme" lo que se contó sobre una reunión en la casa del embajador de Estados Unidos. También desmintió que el mandatario le hubiera reclamado en una llamada por lo que se habría dicho allí.

"Sigo con mi propósito de la presidencia en el 2030"

Cabal explicó por qué esperó hasta ahora para salir del Centro Democrático, pese a las molestias que expresó en diciembre del año pasado, cuando el partido eligió por encuesta a Paloma Valencia como su candidata presidencial. Según dijo, no iba a abandonar un espacio que construyó por una reacción emocional, pues había sido elegida senadora por cuatro años.

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"Yo sigo con mi propósito de la presidencia en el 2030", afirmó. Agregó que su periodo terminó el 20 de julio y que, si hubiera hecho un cálculo político para aspirar a una gobernación, habría renunciado en junio. También señaló que fue la senadora más votada en la historia electoral del Congreso.

Por qué nace el Partido Republicano

La exsenadora contó que varios partidos la visitaron y que la invitación e idea del Partido Republicano llegó de la familia de Rodolfo Hernández, que según ella quiere preservar el legado de su padre. Dijo que le plantearon un sello "más acorde" con el giro a la derecha en el mundo y que la consideraron la persona que mejor representa esa corriente en Colombia.



"Yo estoy feliz, voy a construir lo que he querido durante tanto tiempo y finalmente cerré un ciclo y empiezo uno nuevo", sostuvo. Según Cabal, las regionales serán la plataforma para una elección presidencial, en un panorama marcado por el peso de lo digital, los candidatos de opinión y las firmas.

Su distancia con el partido del presidente

Frente a la pregunta de por qué no se unió al movimiento de De La Espriella ni a Defensores de la Patria, Cabal fue directa: "uno va a las fiestas a las que es invitado. A mí nunca me invitaron". Contó que hubo expectativa por un posible nombramiento en el Gobierno. Explicó que el presidente no quiere que sus ministros hagan política y que para ella era prioridad no dejarla.

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"Yo no quiero jefes, ya fui subalterna, quiero ser mi propia jefe", dijo. Aseguró además que pidió una decisión a su anterior partido sobre su situación jurídica y que nunca recibió respuesta: "una no respuesta también es una respuesta". Aclaró que no guarda resentimientos y que De La Espriella hizo una campaña "fenomenal".

El "chisme" de la casa del embajador

Consultada sobre la versión de que su relación con el mandatario se resquebrajó por comentarios suyos en una reunión con el embajador de Estados Unidos, precisó que no fue en la embajada sino en la residencia del embajador. Según su relato, después se fue a comer con dos periodistas. Afirmó que esas periodistas fueron las que "más hablaron" y que a quien le llegó el cuento le faltó evaluar la calidad de quienes estaban presentes.

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"Yo siempre tuve una relación grata con él", sostuvo. Dijo que no se fue en primera vuelta por respeto a su partido, pero que sí hizo campaña en segunda. "Chismes van, chismes vienen, eso es parte de la política", afirmó.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Presidencia

La llamada que, según ella, nunca ocurrió así

A la pregunta de si, tras esa reunión, el presidente la llamó para decirle que conocía el contenido de la conversación y que no quería que ella hiciera parte del Gobierno. La respuesta fue categórica: "Falso, falso".

Cabal dijo que lo único que habló con De La Espriella fue su seguridad y el resultado electoral. Explicó que tiene una relación cercana con el Departamento de Guerra de Estados Unidos desde hace años. Contó que le advirtió que no le pasara lo mismo que a Rodolfo Hernández y que él le respondió que contaba con el equipo para controlar las elecciones en tiempo real. Ubicó esa conversación una semana antes de la primera vuelta, o pocos días antes, aunque dijo que tendría que revisar el chat para precisar la fecha.

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La exsenadora también descartó que la injerencia de venezolanos en la campaña de Miguel Uribe hubiera causado fracturas en el Centro Democrático. "Ya le están poniendo cerezas a un pastel", dijo.

Derecha fragmentada y relación con Uribe

Sobre el riesgo de que la atomización de la derecha favorezca a la izquierda, Cabal respondió que no cree en los partidos únicos de ese sector y que no quiere parecerse a modelos de partido único. Defendió que la democracia necesita consenso, pero también disenso, y pidió un pacto de "primero la patria, primero la República".

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Respecto al expresidente Álvaro Uribe, quien el 1 de octubre escribió que siempre la ha respetado, Cabal dijo: "Yo soy grata y yo no guardo rencores porque yo paso la página". Recordó que Uribe le abrió el espacio para encabezar la lista a la Cámara por Bogotá, que según ella nadie quería.

Candidatos para 2027 y meta presidencial

Cabal confirmó que el Partido Republicano aspira a tener candidatos a alcaldías y gobernaciones en las elecciones regionales del próximo año, y que también acompañaría a quienes quieran ir por firmas. "Ese es el deseo, esa es la aspiración", dijo. Criticó el poder de los contratistas en las regiones y planteó que el partido busque "gente buena" que recoja el deseo de la población.

