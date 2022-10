Maritza Martínez admite que Gobierno le informó sobre nombramiento en Cormacarena

La senadora Maritza Martínez, cuestionada por abandonar la plenaria a la hora de votar las objeciones presidenciales a la JEP, negó en BLU Radio que su decisión haya tenido que ver con el nombramiento de Orlando Barbosa en Cormacarena.



“De ninguna manera. A mí me parece una maravilla que le hayan hecho este reconocimiento. (…) No voy a exponer mi credencial, mi honra, mi honor para que el doctor Orlando Barbosa, reciba esta designación”, dijo.



La senadora del Partido de la U manifestó que no tiene interés directo en el nombramiento, aunque admitió que desde el Gobierno le informaron sobre el nombramiento.



“Una cosa es decir le consultaron, le pidieron el permiso y otra es, como sabían que Orlando es una persona cercana a mí me contaron, que me contaron que iban a hacer la designación”, dijo.

La legisladora añadió que si la designación no cambia para nada su posición frente a los temas que se debaten en el Congreso de la República.



En ese sentido, Martínez dijo que siempre ha tenido críticas respecto a la Ley Estatutaria de la JEP.



“Yo he sido una persona comprometida con el tema de la paz, pero frente a este proyecto de la Ley Estatutaria siempre he tenido críticas”, añadió.



“No cambié de opinión, iba a votar de acuerdo a mi convicción, siguiendo la directriz del partido. Iba a votar contra las objeciones sin ningún problema”, enfatizó.