“Me indigna haberme matriculado como exterminador de la UP": general (r) Uscátegui

El general (r) Jaime Uscáteguí, quien tiene una condena de 40 años por la masacre de Mapiripán, estuvo en Mesa BLU hablando sobre su decisión de acogerse a la JEP y los recientes señalamientos por el extermino de la UP.

“Voy a comparecer en la JEP por lo que dicen de las cinco víctimas de la UP, que no lo eran, es una falsedad. Le pido a la magistrada Díaz cuáles son las cinco víctimas y las pruebas porque si no lo hace me toca ir con 70 mil folios donde están las pruebas”, dijo el general (r).

Este lunes el general (r) Uscáteguí fue vinculado, junto al general Rito Alejo Del Río, de ser los responsables del exterminio de la Unión Patriótica. “Estoy indignado por haberme matriculado como el exterminador de la UP”, manifestó.

En 2017, Jaime Uscáteguí salió de la cárcel para presentarse ante la Jurisdicción Especial para la Paz después de pasar 16 años en prisión. Fue condenado por omisión, homicidio agravado y secuestro simple por los hechos ocurridos durante la masacre de Mapiripán.

“Unos paramilitares que venían del Urabá antioqueño llegaron a San José del Guaviare con Fuerza Pública y se movieron como ‘Pedro por su casa’. Permanecieron hasta el 20 de julio, en ese municipio no hubo combates con las Farc. Se presentaron cuatro bajas, no hubo tiro ni casas quemadas, solo unos grafitis. Hubo cuatro muertos de la población civil, no 49”, relató.

Finalmente, reiteró que confía en la JEP y comparecerá ante el tribunal las veces que sea necesario para contar su versión de los hechos. “Me voy a mantener en mi inocencia, no diré que soy culpable para que me metan cinco años después de que pagué 17”.

