Mi rival más fuerte en América Latina será Maduro: Gustavo Petro

Primer secretario de Colombia ante Bélgica, representante a la Cámara en dos ocasiones, senador de la República y alcalde de Bogotá, estas son las credenciales con las que Gustavo Petro se presenta este año como candidato presidencial por Colombia Humana, movimiento con el que ha pasado a ocupar los primeros lugares de las encuestas de intención de voto más importantes del país.

Publicidad

Publicidad

“Hace unos seis años nació el deseo de ser presidente. Realmente no se me había cruzado por la cabeza. Fui candidato presidencial en el 2010, pero allí lo que quería era básicamente poder alternar y discutir de frente con Álvaro Uribe Vélez, que se suponía iba a ser candidato y a la postre no fue así”, dijo el aspirante presidencial en diálogo con El Radar al abordar varios detalles de su campaña y propuestas de Gobierno.

Publicidad

En ese entonces, recuerda Petro, “sabía que era David contra Goliat, yo era David, y no era posible ganar. No es que me hubiera metido a la campaña presidencial queriendo ser presidente”, confesó el exalcalde de Bogotá, quien dice que, en esta ocasión, cuando decidió iniciar la carrera hacia el Palacio de Nariño.

Petro añadió que su objetivo al aspirar a la Presidencia está lejos de “una ambición personal” y explicó que nunca ha considerado el poder “como un medio de enriquecimiento; el poder es peligroso, te puede matar”.

Respecto a su administración como alcalde de la capital, dijo que si hubiera tenido seis años en el Gobierno de Bogotá “hoy tendríamos metro subterráneo”.

El candidato también tocó temas como la lucha antidrogas hecha entre EE.UU. y Colombia, que considera “ha sido un fracaso”

Publicidad

“La mafia tiene poder político en Colombia. Cuando un asesino tiene poder político puede generar un genocidio”, expresó.

Finalmente, Petro se refirió a la crítica situación en Venezuela y el Gobierno de Nicolás Maduro, de quien dijo “desconfía” pues “en Venezuela hay una serie de mafias capturando la renta petrolera, que igualitos son en la oposición que ya se habían robado el petróleo antes de Chávez”.

Publicidad

El caso lo comparó con la corrupción en Colombia al expresar que “hoy hay una piñata en las regalías entre la clase política colombiana”.

Agregó que él luchará “en un frente internacional para desnarcotizar las relaciones internacionales de Colombia; están muy sometidas a la política antinarcóticos de EE.UU.” y propuso que una forma de lograrlo es poner al país en una de las luchas de vanguardia en el mundo: la lucha contra el cambio climático”, tema del que el aspirante espera convertirse en experto.

“Estoy en el campo de quienes luchan contra el cambio climático, Maduro está en el campo contrario, es decir que vamos a ser rivales de verdad, no como santos o Uribe que se abrazan cada rato”, expresó Petro, quien afirmó que si “abandera una lucha contra el cambio climático en América Latina y en el mundo nuestro rival va a ser Trump y maduro porque ellos siguen pensando en la dependencia del petróleo”.

Le puede interesar: Propuestas de Petro en petróleo y de Duque en impuestos preocupan a Fitch Ratings

Publicidad