Minagricultura designado y sector bananero acuerdan hoja de ruta para próximos cuatro años

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural designado, Indalecio Dangond Baquero, sostuvo este lunes en Barranquilla, una reunión de trabajo con la junta directiva de la Asociación de Bananeros del Magdalena y La Guajira (ASBAMA), que estuvo encabezada por su presidente ejecutivo, José Francisco Zúñiga Cotes y por representantes de las principales empresas productoras y comercializadoras del sector.

En la sesión, las partes acordaron el plan de trabajo en torno a tres ejes: productividad, rentabilidad y competitividad, además de establecer compromisos concretos que incluirían el diseño de nuevos mecanismos de financiamiento de largo plazo para la modernización del riego, la adopción de energías alternativas en las fincas bananeras; también un nuevo modelo de crédito agropecuario que valore el flujo de caja del proyecto productivo, el fortalecimiento del seguro agropecuario con esquemas más accesibles y un plan de intervención de vías terciarias que reduzca los costos de transporte de la fruta.

Indalecio Dangond, nuevo ministro de Agricultura Prensa de Abelardo de la Espriella

La agenda contemplará, además, a los pequeños productores, con acciones de caracterización, asistencia técnica y acompañamiento orientadas a mejorar sus ingresos, así como la simplificación de trámites y cargas normativas que hoy limitan la competitividad del campo.

"Salimos de esta reunión con optimismo y con tareas concretas. El sector bananero ha demostrado su capacidad de sobreponerse a las dificultades, y hoy encontramos en el nuevo Gobierno una disposición real de trabajar en equipo para convertir los retos en oportunidades de crecimiento para nuestros productores, trabajadores y comunidades", afirmó Zúñiga Cotes.