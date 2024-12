Mininterior: "Mesa directiva del Senado mató por asfixia la reforma política"

Un nuevo golpe sufrió el Gobierno nacional en la última sesión plenaria del Senado de este 2024: el acto legislativo de la reforma política se hundió por falta de tiempo.

La iniciativa que establecía una modificación en el sistema electoral colombiano, la implementación de listas cerradas obligatorias y paritarias, el transfuguismo y hasta cambios en la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE); no logró superar su cuarto debate de primera vuelta, ya que la sesión se quedó sin quórum decisorio durante la votación del proyecto de ley que establece topes a las tarifas de tiquetes aéreos.

“La mesa directiva del Senado la puso en octavo lugar, pasaron 7 horas de sesión de la plenaria, no fue posible ni siquiera debatirla, me parece que eso es una costumbre que hay que revisar de la mesa directiva del Senado que no permita ni siquiera abordar el debate. La reforma política es indispensable para el país”, así se pronunció el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo.

El jefe de la cartera política dejó claro que va a insistir en el debate en el mes de enero de 2025 mediante la conformación de unas mesas técnicas entre la que participen representaciones de todos los partidos políticos y se logre un gran consenso nacional.

“Yo soy un convencido, he liderado varias reformas políticas, me estoy volviendo experto en hundimiento de reformas políticas, pero no hay que cejar en este empeño de reformar el sistema político colombiano. La gente tiene que entender que este sistema político es inviable y si no lo cambiamos, vamos a estar asistiendo cada determinado tiempo, independientemente de quién esté en el Gobierno, a escándalos de corrupción como los que hemos visto de Odebrecht, de la Unidad de Gestión de Riesgo, de Centros Poblados, de la ‘Yidispolítica’. Es evidente que el sistema político no tiene hoy legitimidad y credibilidad en el pueblo colombiano y no nos resignamos a mantener ese sistema político como está hoy”, concluyó el ministro Cristo.

Sin embargo, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que desde hace dos años se les viene invitando a participar en el llamado "acuerdo nacional" sin definir realmente de qué se trata, mientras que en sus actuaciones el Gobierno busca imponer.

“El consenso no puede ser una imposición del ejecutivo y un arrodillamiento del legislativo. Mientras yo sea presidente del Congreso no lo voy a permitir”, señaló el senador conservador.