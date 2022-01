"Necesitamos inclusión, la exclusión nos conduce al fracaso": Luis Gilberto Murillo

Luis Gilberto Murillo, exministro de Ambiente y aspirante a la Presidencia , habló en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, sobre su declinación a la coalición Centro Esperanza debido a diferencias surgidas tras la petición de Juan Manuel Galán de reducir el número de aspirantes a la Casa de Nariño. Murillo, ante las diferencias, decidió lanzarse de manera independiente con el partido Colombia Renaciente.

Publicidad



"Nos sorprendió mucho dentro de Colombia Renaciente, era un acuerdo que los partidos presentaran sus candidatos, la discusión no estaba prevista. Manifesté en ese momento que se resolviera ese tema pendiente y después que nosotros plantéabamos qué hacer", declaró el exministro.

"Me pareció curioso que cuando se está planteando la entrada de grupos de la sociedad colombiana, sus representados o no representados en la política y el poder político del Estado, como minorías étnicas o raciales o mujeres, se dé la discusión", añadió Murillo.

Publicidad

Murillo aseguró que la salida de Colombia Renaciente de la Coalición Centro Esperanza no tiene reversa.

"La decisión no tiene reversa, no nos toman en serio. No le hacemos un faotr a nuetros hijos, nietos o nietas, estas batallas hay que darlas para que el país avance en la senda de la inclusión", declaró el aspirante.

Publicidad

Escuche a Luis Gilberto Murillo en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: