"No habrá un Palacio en Barranquilla y posesión costará 50 % menos que la de Petro": De La Espriella

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, defendió la adecuación de una instalación en la Segunda Brigada, en Barranquilla, que servirá como sede presidencial alterna.

El entrante jefe de Estado rechazó las versiones según las cuales se está construyendo un Palacio en la capital del departamento del Atlántico. Explicó que se trata de la adecuación de una edificación que ya existe, ubicada en la referida sede militar.

Aseguró que la obra no se financia con recursos públicos, sino con aportes propios y donaciones de empresarios de Barranquilla. "El mobiliario que cuesta aproximadamente 700 millones de pesos, lo estoy poniendo yo, de mi propia plata. Voy a hacer públicas las facturas, los giros", afirmó el nuevo presidente.

También dejó claro que la arquitectura es similar a la de otras estructuras en la ciudad. "No se está construyendo un nuevo Palacio, no se está levantando una Casa Blanca en el Caribe, como algunos han querido hacer ver. La edificación ya existía, tiene muchos años, está ubicada en la Segunda Brigada del Ejército Nacional (...) y su arquitectura neoclásica hace parte de muchas edificaciones históricas que hacen parte de nuestra querida Barranquilla y del mundo", señaló.



Posesión en Cali será austera

El mandatario electo confirmó que cerca de 6.000 visitantes nacionales e internacionales asistirán a su ceremonia de posesión en Cali, decisión que busca enviar un mensaje de descentralización y oportunidades para las regiones, además responde a un propósito estratégico para el suroccidente del país.

"Desde Cali empezaremos a retomar la soberanía que Petro entregó a los narcoterroristas en vastas zonas del país. El suroccidente, así como el Catatumbo, van a ser por fin recuperados".

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Sobre la posesión presidencial también detalló que la ceremonia costará menos de la mitad de lo que costó hace cuatro años, cuando Gustavo Petro, asumió el poder, por lo que impartió instrucciones para reducir al máximo el gasto público.

"Le di instrucciones al secretario general de la Presidencia (encargado de coordinar el evento) para que se ahorraran la mayor cantidad de recursos posibles y para que no se ejecutara la totalidad del presupuesto. Será una posesión sencilla, pero llena de patriotismo, pasión y amor por esta patria".

Aumentaría de subsidio a adultos mayores

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El mandatario electo denunció que el programa Colombia Mayor se encuentra desfinanciado y aseguró que los recursos destinados para todo el año se agotaron en julio. Por ello dio instrucciones a la futura directora del Departamento de Prosperidad Social, Sandra Suárez, y al designado ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, para aumentar el subsidio mensual de 230.000 a 400.000 pesos.

Según De La Espriella, actualmente hacen falta 3,2 billones de pesos para garantizar los pagos entre agosto y diciembre a cerca de tres millones de beneficiarios.

"El gobierno irresponsable y ladrón, que gracias a Dios ya termina, se gastó la plata de nuestros viejitos en el primer semestre del año, en plena campaña electoral. Los recursos que debían alcanzar para todo el año se agotaron en julio".

Claudia Benavides, nueva ministra de Ciencia

Durante sus anuncios, De La Espriella también confirmó que Claudia Benavides Salazar será la nueva ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Explicó que fue seleccionada a través del Banco de Talentos de la Patria Milagro, plataforma en la que se inscribieron cerca de 300.000 colombianos.

"Como casi 300 mil colombianos se inscribió en nuestra plataforma y de ahí, sin haberla nunca en mi vida, y después de dos entrevistas que le hice, decidí designarla", afirmó el presidente.

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Benavides Salazar es ingeniera industrial, magíster en Creatividad e Innovación en las Organizaciones y doctora en Competitividad Empresarial y Territorial, Innovación y Sostenibilidad. Cuenta con 25 años de experiencia en la estructuración de proyectos para empresas y emprendimientos tradicionales y digitales, con énfasis en innovación, enfoque de género, economía de la longevidad y bienestar humano.

Tiene trayectoria como investigadora y académica, y aseguró que su gestión estará orientada a convertir el conocimiento científico en oportunidades de empleo y desarrollo para el país.