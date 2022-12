No habría ambiente en el Congreso para tramitar cadena perpetua

BLU Radio se dio a la tarea de consultarles a los partidos políticos si apoyarían una eventual iniciativa que castigue con cadena perpetua a los violadores de menores.



Lo cierto es que el ambiente está muy dividido y las cargas están un poco más en contra de este tema.



Para María del Rosario Guerra, senadora uribista, la pena de 60 años sin rebaja para ese delito es suficiente, lo que hay que cambiar es el trámite judicial.



“Yo lo que exijo es que rápidamente la justicia actúe condenando a estas personas, que no se dé un solo día de beneficios ni de reducción de penas, que los procesos sean expeditos y que se los muestren a la sociedad. Acá lo que estamos viendo es que dilatan los procesos y al final no se tiene la sanción que merece un violador”, agregó.



En una misma línea está el senador del Partido Verte, Antonio Navarro Wolf.



“Hay una lógica en el código penal: una pena de cadena perpetua rompe la lógica. Lo que hay que aplicar es la pena máxima y con cero beneficios. Este señor tiene 38 años y si le aplican 60, saldría de 68 años. No alcanza a salir. Lo que hay que hacer es aplicar todos los agravantes que la pena contemple. Nada de disminución por trabajo, por buena conducta, por estudio”, explicó.



Olga Lucía Velásquez, representante liberal, es de las que sí apoyaría una pena de cadena perpetua para violador y va más allá.



“A personas que se comprueben que efectivamente cometieron ese delito hay que aplicarles la pena de muerte. Es inaudito que suceda este acto tan atroz a una persona”, dijo.



Proyectos sin futuro



El Polo Democrático insistió en que no es conveniente entrar en un populismo punitivo.



“La ley está lo suficientemente fuerte. Hay líneas de la criminología en el mundo que plantean que las penas deben ser menores, porque el fin de esta no debe ser el castigo, sino resocializar para proteger a la sociedad. Una persona que esté condenada a 60 años de prisión ya va a pasar el resto de su vida allá”, dijo el representante de ese partido, Víctor Correa.



Otros que apoyarían una iniciativa parecida son Efraín Torres, representante del Partido de la U, y el presidente del senado Mauricio Lizcano, quienes radicarán hoy sus respectivos proyectos que contemplan esa pena, a pesar de que se caería en su trámite porque no hay tiempo para debatirlo.



Restan solo 20 días para terminar este período legislativo.



