“No hubo acuerdos por debajo de la mesa”: Heráclito Landínez sobre curules en Comisión de Acusación

El representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Heráclito Landínez, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga y salió al paso de las versiones que sugerían un acuerdo político "bajo la mesa" para obtener cinco curules en la Comisión de Investigaciones y Acusaciones.

Según el congresista, la presencia de su colectividad en esta célula legislativa, encargada de investigar a aforados como el presidente de la República y magistrados, no fue producto de una negociación por la presidencia del Senado, sino de una aplicación rigurosa de la Ley Tercera de 1992.

Landínez explicó que el Pacto Histórico cuenta con el 25% de la Cámara de Representantes (45 curules), lo que técnicamente les otorgaba derecho a algo más de cuatro escaños en la comisión.

Para asegurar la quinta curul, la coalición sumó sus votos con fuerzas minoritarias de representantes afro e indígenas, además de aprovechar residuos de los cocientes electorales.



“Aquí no hubo negociación que tuviera que ver con la decisión que tomó el Senado, fue una decisión ajustada a la ley. No hubo acuerdos por debajo de la mesa”, enfatizó el representante, aclarando que, a pesar de su peso numérico, no ostentarán cargos de poder administrativo como presidencias o secretarías en las comisiones.

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Uno de los puntos más álgidos de la intervención de Landínez fue su advertencia sobre el papel que desempeñará el Pacto Histórico en la comisión frente a lo que denominó "amenazas" de Abelardo de la Espriella.

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El congresista calificó de "irresponsables" las intenciones de vincular al presidente Gustavo Petro con procesos de extradición o listas internacionales.

“Tenemos el deber de defender al presidente Gustavo Petro, pero sobre todo asegurar que lo que se tramite ahí se ajuste a la Constitución y a la ley”, sentenció Landínez.

Para el representante, la reciente elección en el Congreso demostró que las posturas de la "ultraderecha" sufrieron una “derrota”.

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Finalmente, Landínez también se mostró a favor de una reforma profunda a la Comisión de Acusaciones para garantizar la transparencia y evitar que se siga percibiendo como un ente donde los procesos simplemente se archivan.

Propuso que las discusiones sean públicas para que la ciudadanía conozca las posturas políticas de los congresistas ante casos de alto impacto.

“No es solamente llevar los procesos y archivarlos como ha pasado todo el tiempo, sino que la gente sepa cuáles son los procesos”, concluyó.

Escuche la entrevista aquí: