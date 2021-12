No puedo decir que no lo estoy considerando: Ingrid Betancourt no descarta lanzarse a la Presidencia

Ingrid Betancourt no descarta ser precandidata a la Presidencia por el movimiento Verde Oxígeno. “No puedo decir que no lo estoy considerando”, respondió al ser consultada sobre una eventual aspiración presidencial.

Aunque dijo que no es un tema en el que esté pensando y que no está en su agenda, aseguró que, ante la insistencia, no puede decir que no lo haya considerado. "No me quiero desviar en el propósito. Yo creo que cada uno de nosotros siente en su corazón cuál es su sitio y dónde puede ayudar más y mejor".

Betancourt se mediría en la consulta de marzo con Juan Manuel Galán, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Jorge Enrique Robledo, Calos Amaya y Juan Fernando Cristo. El ganador será el candidato por la coalición Centro Esperanza.

Este miércoles, el Consejo Nacional Electoral regresó la personería jurídica al Movimiento de Salvación Nacional, de Álvaro Gómez Hurtado, y Verde Oxígeno, de Ingrid Betancourt.

El Movimiento de Salvación Nacional funcionó entre 1991 y 2006. Verde Oxígeno, entre 1998 y 2005.

La aprobación del CNE se dio de forma unánime a través de dos ponencias, cuyo análisis se amparó en el fallo que revivió el Nuevo Liberalismo.

Lo que esto significa, en la práctica, es que Salvación Nacional y Verde Oxígeno entrarán a competir en las elecciones del 2022, pues podrán otorgar avales tanto para Presidencia de la República como para el Congreso.

