Ingrid Betancourt invita a Margarita Rosa y Francia Márquez a la Coalición Centro Esperanza

Continúa la puja política ante la invitación hecha por Juan Fernando Cristo a las mujeres líderes, en la que esta Ingrid Betancourt y Ángela María Robledo para ingresar a la lista de candidatos en marzo de 2022 para la elección de candidato presidencial.

Ellas aseguraron que por el momento lo están pensando en ingresar o no a esa lista.

No obstante, Betancourt aseguró que ella también ha invitado a otro grupo de líderes de mujeres y que preferiría continuar su trabajo como lo ha hecho hasta el momento, es decir, en ayuda a los precandidatos presidenciales.

A través de un mensaje las invitó a hacer parte de la nueva coalición de centro izquierda .

"Hola Margarita Rosa y Francia las he escuchado, yo también he tenido que tragarme muchos 'sapos' en la política y es porque no quiero tragar más sapos que estoy en la coalición Centro Esperanza”, dijo en el mensaje.

“Aquí no hay paracos, no hay corruptos, no hay bandidos. Aquí hay gente buena, ustedes dos con ganas de cambiar el país con fe, con esperanza. Cómo quisiera yo que ustedes dos estuvieran aquí en este lado de la lucha", añade.

Por su parte, la representante Ángela María Robledo, que también fue invitada por el líder político Juan Fernando Reyes, manifestó que por el momento Juan Fernando Cristo no ha tenido una conversación con ella y que se debe analizar el contexto de la invitación hecha por el líder político o por la Coalición de Centro Esperanza.

