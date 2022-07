“No se elegirá un jefe, liderazgos surgirán naturalmente”: Paloma Valencia sobre oposición uribista

La senadora Paloma Valencia habló en Mañanas Blu sobre el camino de la oposición al gobierno de Gustavo Petro desde el Centro Democrático.

“Hablar de jefes no conviene, tampoco se va a elegir uno. Los liderazgos surgirán naturalmente de acuerdo con las gestiones de cada quién. El Centro Democrático va a hacer oposición reflexiva y responsable. Al presidente Duque le tocó una oposición radical que le apostaba al fracaso de su gobierno, que a Colombia le fuera mal”, indicó la congresista.

Sobre el evento de celebración de los 70 años del expresidente Álvaro Uribe , celebrado en la noche de este lunes y que contó con la participación de la cantante Marbelle, Valencia aseguró que más actores culturales deberían involucrarse con la política colombiana y dejar la timidez o la ambivalencia.

“No sé si Marbelle tenga o no intereses políticos. Imagino que no, pero creo que es muy importante esa cercanía de algunos sectores culturales con la política. Del otro lado se encuentran muchísimos artistas y actores haciendo activismo político de la izquierda”, indicó Valencia.

“Quienes acompañan al Centro Democrático son muchos menos, tal vez por eso son más visibles. Creo que es importante, no es un tema de los profesionales de la política, la política toca tu vida todos los días y si los colombianos no estamos sintonizados, no estamos siguiendo lo que está pasando, no estamos en la reflexión sobre las ideas, pues a veces se cometen ligerezas a la hora de votar”, añadió la congresista.