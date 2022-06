Nos hace falta: Paloma Valencia ante silencio de Álvaro Uribe en campaña presidencial

En 2022 Álvaro Uribe se convirtió en el presidente número 43 de la historia de Colombia, elegido por voto popular y el primero en ganar en primera vuelta, con 5.7 millones de votos que representaron el 52.9 por ciento del resultado.

Desde entonces, Uribe ha sido protagonista de la política colombiana, incidiendo en todos los procesos electorales, en algunos poniendo presidente y en otros liderando la oposición, pero hoy, 20 años después, el expresidente brilla por su ausencia en el debate político.

El exmandatario, procesado por presunta manipulación de testigos en un caso que lo tiene ad portas de enfrentar un juicio, ha elegido la prudencia.

“Cualquier candidato al que yo me le arrime le ponen un estigma y lo llaman uribista. El partido no puede ser obstáculo ni factos de taponamiento. Hay que buscar una gran coalición con la cual Colombia pueda enfrentar eficazmente a Petro ", dijo el excongresista en marzo pasado.

Desde el 29 de mayo pasado, a las 8:59 a.m., en pleno desarrollo de la primera vuelta presidencial, Uribe, aficionado a Twitter, donde opinaba de lo divino y lo humano, no publica una sola palabra, no concede entrevistas a medios de comunicación y no hace apariciones en público.

El exsenador, exgobernador y dos veces presidente de Colombia se perdió del mapa y, aunque muchos lo siguen invocando, calificando a Rodolfo Hernández como su candidato, él guarda silencio. Desde su partido, el Centro Democrático. Lamentan que esté alejado, pero afirman que hay uribismo para rato.

“Yo creo que el uribismo sigue más vivo que nunca y los que somos uribistas y queremos al presidente Uribe, lo seguimos queriendo y admirando y, por supuesto, nos hace falta en esta contienda política”, señaló la senadora Paloma Valencia.

Algunas fuentes cercanas a Uribe, un político de odios y amores, consideran que volverá a aparecer en algunos días, probablemente después de que se sepa quién será el próximo presidente de Colombia.

