No seré candidato de César Gaviria, él ya tiene uno y es Alejandro Gaviria: Luis Fernando Velasco

El senador Luis Fernando Velasco , que este fin de semana lanzó su precandidatura a la Presidencia por el Partido Liberal, aseguró que no hace parte del Pacto Histórico , pese a la presencia de congresistas de dicho movimiento como Gustavo Petro, Gustavo Bolívar y Alexánder López.

"Me pidieron asumir una candidatura del partido, buscar el aval Liberal, en los directivos, en la calle y en los dirigentes y en el marco de esa candidatura tener un acercamiento con esos sectores que quieren proponerle algo diferente al país, como la Coalición de la Esperanza, Pacho Histórico, los Verdes y los liberales rebeldes", dijo Velasco.

De acuerdo con Velasco, además de pedirle ser candidato, desde sectores alternativos le solicitaron que intentara generar unos espacios y puentes, para la construcción de coalición-

"Lo voy a intentar con entusiasmo", aseguró el congresista.

Según Velasco, su objetivo no es ser el candidato de César Gaviria, que en su opinión, ya cuenta con uno propio.

"No quiero llegar con el oficialismo liberal, porque este hoy representa todo lo distinto a las ideas liberales. No quiero ser el candidato de César Gaviria. Él ya tiene candidato, que es una persona muy respetable y se llama Alejandro Gaviria. No, yo quiero ser el candidato de los liberales de la calle, que no nos han gustado las actuaciones del partido ni sus veleidades ni cercanías con la derecha de este país", agregó.

Publicidad

Escuche al senador Luis Fernando Velasco en Mañanas BLU: