Unión de la izquierda y la centro-izquierda está rota desde hace dos años: senadora Angélica Lozano

La legisladora Angélica Lozano criticó a los congresistas del Pacto Histórico que culparon a un sector de Alianza Verde de supuesta traición en el hundimiento de la postulación del congresista Gustavo Bolívar a la segunda Vicepresidencia del Senado. Bolívar obtuvo 32 votos a favor y 66 en blanco, lo que obligó a presentar una nueva aspiración. Tras un receso, Alianza Verde postuló a Iván Name, que obtuvo 67 votos a favor y uno en blanco.

El caso desató de inmediato reacciones por parte de congresistas de Decentes, Polo Democrático, Comunes y Alianza Verde, que acusaron a un sector de este último partido de traicionar los acuerdos para la elección de mesas directivas.

Según los críticos, al no lanzarse una sola plancha con tres postulados a la segunda vicepresidencia del Senado, sino votar uno por uno los candidatos, se le hizo 'el cajón' a Gustavo Bolívar. Además, aseguraron que ese hecho, sumado a la postulación de Name, configuró un ardid del uribismo para silenciar a la oposición, en complicidad con congresistas de Alianza Verde. Gustavo Bolívar calificó la pérdida de la segunda vicepresidencia del Senado como una "jugadita" y aseguró que la candidatura de Sanguino fue inventada.

Angélica Lozano aseguró en entrevista con mañanas BLU que si alguien rompió reglas este 20 de julio fueron los congresistas del Pacto Histórico, a quienes aseguró se fue puesto por puesto para entregarles papeletas para que votaran por Antonio Sanguino a la Presidencia del Senado, pero que ellos rechazaron el pedido.

"Nosotros votamos por Bolívar, pero el cuento hay que echarlo más completo y desde antes. La réplica que estableció el Estatuto de oposición al presidente, le correspondía este año al partido Verde. La ley dice que tocaba 20 minutos. El Verde tiene 19 congresistas, somos la bancada de oposición más grande. El año pasado la réplica la hizo Aída Avella de Colombia Humana - Decentes, que son ocho congresistas. El año antepasado la hizo el Polo, que son siete. Resulta que este fin de semana los de Colombia Humana dijeron: 'no, no aceptamos que el Verde haga la réplica así sean la bancada más grande'. Tiempo compartido y no dejaron que el Verde hablaron solo", declaró Lozano.

Según Lozano el enrarecimiento de la atmósfera se evidenció cuando repartió papeletas para que se apoyara desde la oposición la candidatura de Antonio Sanguino a la Presidencia del Senado.

"Sabíamos que iba a perder, pero es más coherente con nuestra postura política", sostuvo Lozano.

"Yo misma hice las papeleticas, porque toca entregar los nombres. Yo fui y se la entregué en la mano a Petro, a Bolívar, a Aída, Al Polo y a Comunes. Los cuatro senadores del Polo, Cepeda, Castilla, Arias y Alexánder, me dijeron: Angélica, no podemos votar por Sanguino porque hicimos un acuerdo de votar con Juan Diego Gómez. Acuerdo con los conservadores y uribistas. Ellos nos dan garantías de elegir a Bolívar a la vicepresidencia", añadió.

Según Lozano, ella pidió entonces que les devolvieran "los papelitos" para dárselos a los verdes.

"Juan Diego Sanguino sacó 94 votos y Sanguino siete. Luego votamos por Maritza como vicepresidenta, por unanimidad, sin lío. Luego llegamos a Bolívar. Nosotros los verdes votamos por él, porque la segunda vicepresidencia es de oposición. Resulta que perdimos, porque 32 votamos por Bolívar y 66 en blanco", relató.

La senadora Angélica Lozano aseguró que desde hace dos años está rota cualquier posibilidad de unión en la izquierda y centro-izquierda.

"Esto está roto hace mucho, llevan dos años diciéndonos fascistas, genocidas y asesinos a los del Verde. Es una actitud absurda", afirmó.

Escuche a la senadora Angélica Lozana en entrevista con Mañanas BLU: