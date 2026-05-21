“No son mis formas”: senador Meisel pide disculpas por trino en el que insulta a expresidente Samper

El senador Carlos Meisel, del Centro Democrático, ofreció disculpas públicas tras publicar un fuerte mensaje en redes sociales contra el expresidente Ernesto Samper. El congresista reaccionó a una publicación donde Samper calificaba a Cuba como el "barco insignia de la lucha latinoamericana por la soberanía, la justicia social y la paz regional".

Polémica por insultos de Carlos Meisel a Ernesto Samper

La controversia inició cuando el expresidente Ernesto Samper defendió al régimen cubano y rechazó lo que denominó como los "desmanes hegemónicos del trompismo en el mundo". Ante estas afirmaciones, el senador Meisel respondió de forma airada utilizando un lenguaje descomedido que desató el rechazo en diversos sectores políticos.

En su mensaje original, el parlamentario del Centro Democrático arremetió contra el exmandatario con términos despectivos, tildándolo de "grandísimo malparido" y de "gordo glotón burócrata", además de señalar que "Cuba es la cárcel de muchos artistas, ciudadanos de bien, políticos de oposición". Tras la ola de críticas por el tono empleado, el congresista optó por eliminar la publicación de sus plataformas digitales.



Luego de que se hiciera público el mensaje, el senador Meisel descartó haber actuado bajo los efectos del alcohol y envió una declaración formal aceptando su error en el manejo del debate político.

“No son mis formas y sé que me excedí en el lenguaje, pido disculpas por eso. Ver a un expresidente de Colombia defendiendo dictaduras que además tienen a un pueblo muerto de hambre me dio rabia. Sin embargo, nada justifica. No es el lenguaje, no son mis formas”, manifestó el congresista del Centro Democrático a Mañanas Blu 10:30.

Por su parte, el expresidente Samper señaló que "no contesta insultos".