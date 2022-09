No son ni asesinos ni violadores de derechos humanos, son policías y merecen mi respeto: Álex Flórez

En un acto de retracción pública, en la estación de Policía del barrio Bocagrande, el senador Álex Flórez le pidió disculpas a los tres policías a quienes insultó y llamó asesinos durante un procedimiento en un hotel de Cartagena la madrugada del pasado vienes 2 de septiembre.

En compañía de los tres agentes, el senador del Pacto Histórico reconoció, una vez más, que este comportamiento fue producto de sus problemas con el alcohol.

“Ustedes son unos buenos policías y yo fui un irrespetuoso que en ningún momento debí entorpecer el procedimiento que se estaba realizando, pero que los tragos, la verdad, no me permitieron ni siquiera ser consciente de ello. Quiero retractarme, de manera muy clara, sobre las afirmaciones que he realizado al decirles asesinos, al decirles violadores de derechos humanos, al decirle ladrones. Estos policías llegaron a prestar un servicio por un llamado que recibieron y lo que se encontraron fue una persona totalmente desencajada por los tragos. Ellos no son ni asesinos ni violadores de derechos humanos ni mucho menos ladrones, son policías que le prestan sus servicios de manera honorable a la Nación, y de todas las personas solamente respeto”, señaló, al tiempo que aseguró que los policías no han cometido ninguna falta de la que él pueda señalarlos.

#Atención El senador Alex Flórez pidió disculpas públicas a los tres uniformados de la Policía a quienes gritó e insultó durante un procedimiento el pasado viernes, 2 de septiembre, en un hotel de Cartagena. #VocesySonidos pic.twitter.com/sh1Q8ezvpT — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 4, 2022

El senador, además, pidió disculpas a las familias de los uniformados y a la ciudad de Cartagena, de donde es oriundo, por su comportamiento.

“Les pido mil disculpas a ustedes, a sus familias con quienes estoy apenado, y mil disculpas al país, y reiterarle al pueblo de Cartagena como cartagenero por mi lamentable comportamiento en estos hechos que no volverán a ocurrir”, dijo antes de extenderles la mano en señal de reconciliación con los uniformados.

Por su parte, el abogado de los policías Hollman Ibáñez, señaló que, tras este acto de retracción, solicitarán el archivo de la denuncia por injuria y calumnia en contra del senador Flórez.

“Los patrulleros habían instaurado una querella en contra de senador, querella que hoy es obligación nuestra en virtud de la retracción pública que ha hecho el senador, donde manifiesta que mis clientes no son ni ladrones ni asesinos ni violadores de derechos humanos. Nos corresponde acudir a la corte a informar de esta retracción para que, si a bien lo tiene, archive la querella y la investigación que se abrió con ocasión con estos sucesos”, indicó.

El abogado dijo que estas disculpas aportan tranquilidad a los patrulleros que se habían sentido intimidados, porque este hecho trajera algunas repercusiones en su contra.

“Pues ustedes entenderán es una figura pública, una persona del partido de gobierno, ellos se sintieron intimidados frente al tema, nos da la tranquilidad absoluta ahora por las manifestaciones pública que ha hecho el senador, quien se retractó y ofreció disculpas, insisto, a la familia de la policía, a la familia de mis clientes y al pueblo cartagenero”, señaló Ibáñez.

