Policía asesinado por disidencias de las Farc en el Cauca era de Molagavita, Santander

Hay luto en Molagavita, Santander, por el asesinato del agente de policía Jaime Andrés Calderón Reyes, de 25 años, oriundo de esa población y quien murió en hostigamiento realizado por las disidencias de las Farc, perpetrado contra una estación de Policía en Morales, Cauca.

“Necesitamos apoyo urgente. El apoyo está coordinado para llegar hasta el punto, ánimo compañero. Nos levantaron a tatucos. Me dieron mi sargento, no me deje morir, el apoyo en tierra, por favor el apoyo en tierra, colabóreme con el apoyo”, esa fue la conversación que tuvo el agente de Policía Calderón Reyes con sus superiores antes de morir.

En ese sentido la Alcaldía municipal de Molagavita expresó sus condolencias a los familiares del agente de policía asesinado a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Desde la Administración Municipal en cabeza del Señor Alcalde Luis Arnulfo Ramírez López, Lamentamos el fallecimiento del Joven Jaime Andrés Calderón Reyes. Enviamos nuestras sinceras condolencias para con la familia Calderón Reyes por este trágico suceso y elevamos nuestras oraciones a Dios por su eterno descanso y para que les de fortaleza y consuelo en estos momentos tan difíciles”, publicó la Alcaldía de Molagavita en su Facebook.

En diálogo con Mañanas Blu, Óscar Yamit Guachetá, alcalde de Morales, Cauca, expresó su preocupación por lo sucedido y mencionó que el municipio no está acostumbrado a este tipo de situaciones de conflicto interno.

En medio del hostigamiento fue impactado con disparos un helicóptero. También volaron un cajero del Banco Agrario al cual le robaron cerca de $50 millones. Al momento hay tres policías heridos.

Asimismo, el alcalde de Miranda, Walter Zúñiga, calificó los ataques como una locura y una barbaridad, y llamó a una mayor reacción por parte de las autoridades para contrarrestar la ofensiva violenta de los disidentes.

"Es un juego de guerra que de verdad necesitamos y requerimos de mayor presencia y mayor efectividad la presencia en Miranda", dijo.