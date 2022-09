"He tocado fondo": senador Alex Flórez reconoce problemas con el alcohol tras escándalo en Cartagena

A través de sus redes sociales, el senador del Pacto Histórico Álex Flórez, se pronunció este domingo en video tras los bochornosos hechos en los que se vio involucrado en la madrugada del viernes, en los que protagonizó un escándalo en un reconocido hotel de Cartagena y agredió verbalmente a miembros de la Policía.

El congresista, en un clip de 3 minutos y 4 segundos de duración, reconoció que actualmente afronta un grave problema con el alcohol, y que ha tomado medidas para retomar el tratamiento que había iniciado para combatir esta adicción. La misma que hoy lo tiene en la palestra pública.

"Le doy la cara al país y asumo que me equivoqué. Estos días no han sido nada fáciles para mí. Después de varios campanazos de alerta que habían sonado y a los cuales no había prestado atención, hoy quiero reconocer ante todos ustedes que tengo problemas con el licor", indicó Flórez, cuyas declaraciones ya son virales en redes.