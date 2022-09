Desempolvan viejo trino de Alex Flórez: "Los dirigentes políticos dan ejemplo a una juventud entera"

Al legislador, luego de aparecer en un video en el que insulta a varios policías en la entrada del hotel Caribe de Cartagena, le sacaron a relucir un trino de 2018, en el que habla de cómo deberían comportarse los políticos.

“Los dirigentes políticos dan ejemplo a una juventud entera. Por ejemplo, nuestros dirigentes nos dan ejemplo de cómo robar, dormir en el trabajo, faltar a la palabra, voltearse a conveniencia y salir impunes riendo de todo eso. Excelentes padres de la patria”, escribió Flórez.

Desempolvan viejo trino de Alex Flórez Foto: Captura, trino

Publicidad

Al trino, como era de esperarse, le han publicado el bochornoso video, en el que forcejea y maltrata a los policías que acudieron a atender el llamado del personal del hotel, quienes tuvieron que enfrentarse al senador, que quería entrar a una mujer que no estaba registrada en la recepción.

El senador, contrario a lo que había dicho en Blu Radio, emitió hacia el mediodía un comunicado en el que se disculpó por su actuación.

“Ofrezco mis más sinceras disculpas al país, a los empleados y huéspedes del Hotel Caribe, a la Policía Nacional y a la ciudadanía por mi lamentable comportamiento”, dice en la comunicación.

Horas antes, había concedido una entrevista a Mañanas Blu, en la que dijo que su condición de senador no le puede impedir su “humanidad” y que no el hecho de que lo hayan elegido no le exige ser un ejemplo.

Publicidad

“No está bien que traten asuntos de carácter personal y traerlos a estos micrófonos. En medio de la noche uno termina diciendo cosas que son dolorosas, eso se queda entre ellos y yo, ellos quisieron hacerlo público. No voy a renunciar a mi humanidad por ser senador. ‘Ay, este man por ser senador se tiene que comportar como si fuera el ejemplo del pueblo'. No, sigo siendo una persona. A mí me eligieron para hacer las leyes, no para que me comportara como el ejemplo nacional”, complementó.

Le puede interesar, escuche el podcast: Los Serfardíes